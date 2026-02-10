Od wiosny pasażerowie mogą spodziewać się większej liczby połączeń z lotniska Warszawa-Radom. Nowa strategia zakłada nie tylko rozwój siatki lotów, ale także wykorzystanie portu jako centrum szkoleniowego dla personelu lotniczego. Władze portu liczą, że zmiany przyniosą długo oczekiwaną poprawę rentowności.

/ Wojciech Olkusnik / East News

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Są nowe pomysły na lotnisko Warszawa - Radom. Od początku działalności port nie cieszy się popularnością wśród podróżnych, a co za tym idzie, także przewoźnicy lotniczy nie są zainteresowani uruchamianiem nowych połączeń.

Władze Polskich Portów Lotniczych mają pomysł na zmiany w Radomiu - w poniedziałek przedstawiły nową strategię lotniska.



Nowe połączenia już od maja i czerwca

Władze lotniska Warszawa-Radom zapowiadają, że już w maju i czerwcu pojawią się nowe połączenia, głównie do popularnych wakacyjnych destynacji.

W sezonie zimowym z Radomia można polecieć jedynie do cypryjskiej Larnaki, jednak wraz z nadejściem wakacji siatka połączeń zostanie rozbudowana.

Wizz Air zwiększy częstotliwość lotów do Larnaki do trzech tygodniowo. Z kolei 6 czerwca PLL LOT uruchomi połączenie do Rzymu, a dwa dni później narodowy przewoźnik zabierze pasażerów do greckiej Prewezy.

26 czerwca Wizz Air zainauguruje nowe połączenie do stolicy Albanii – Tirany.

Nowa strategia: Model hybrydowy i szkolenia

Port lotniczy w Radomiu stawia na model hybrydowy, w którym główną rolę odgrywają loty czarterowe.

Obecnie stanowią one aż 92 procent wszystkich operacji. Władze portu chcą jednak przyciągnąć także linie niskokosztowe i rozszerzyć działalność o serwisowanie samolotów (MRO) oraz organizację szkoleń dla personelu lotniczego.

Oprócz ruchu czarterowego, który i tak zostanie głównym ruchem lotniska w Radomiu, chcielibyśmy zachęcić linie niskokosztowe i dywersyfikować przychody poprzez dodanie elementu MRO, czyli serwisowania samolotów, a także organizację szkoleń – powiedział na poniedziałkowej konferencji w Radomiu członek zarządu ds. finansowo-handlowych PPL Marcin Danił, prezentując nową strategię sprzedażowo-wizerunkową i plan stabilizacji dla lotniska Warszawa-Radom.

Jak podkreślił, branża lotnicza w Polsce i Europie dynamicznie się rozwija, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników stale rośnie.

Cytat Już dzisiaj brakuje pracowników chociażby w segmencie MRO czy operatorów kontroli bezpieczeństwa Marcin Danił

Rentowność pod znakiem zapytania

Nowa strategia ma na celu doprowadzenie lotniska do rentowności i zwiększenie liczby przewoźników operujących z Radomia. Jednak obecnie port przynosi znaczne straty – w 2025 roku wyniosły one ponad 40 mln zł, a według szacunków PPL na koniec 2026 roku mogą przekroczyć 50 mln zł.

Ostateczna weryfikacja rentowności lotniska planowana jest na lata 2029-2030.

Władze lotniska liczą, że wdrożenie nowej strategii pozwoli na poprawę sytuacji finansowej portu i przyciągnięcie większej liczby pasażerów.

Rozwój siatki połączeń, inwestycje w szkolenia oraz serwisowanie samolotów mają być kluczowe dla przyszłości lotniska w Radomiu.