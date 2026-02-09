Lider głównej węgierskiej partii opozycyjnej, Peter Magyar, ogłosił, że w przypadku zwycięstwa w kwietniowych wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie natychmiast zawiesi nadawanie wiadomości w mediach publicznych. Decyzja ta ma na celu przywrócenie obiektywności i bezstronności państwowych środków przekazu.

/ ZSOLT CZEGLEDI / PAP/EPA

Peter Magyar, lider opozycyjnej partii TISZA, zapowiada zawieszenie nadawania wiadomości w mediach publicznych po ewentualnej wygranej w wyborach.

Celem jest zapewnienie warunków do obiektywnego i bezstronnego działania mediów państwowych.

Magyar od dawna krytykuje państwową spółkę medialną MTVA, zarzucając jej szerzenie rządowej propagandy.

W niedzielnym wpisie na platformie X Peter Magyar podkreślił, że po ewentualnej zmianie rządu jego partia natychmiast zawiesi nadawanie wiadomości w mediach publicznych. Jak tłumaczył, decyzja ta ma obowiązywać do czasu stworzenia warunków umożliwiających obiektywne i bezstronne funkcjonowanie tych mediów.

Krytyka rządowej propagandy

Magyar od miesięcy mobilizuje społeczeństwo przeciwko - jak to określa - "rządowej fabryce propagandy". W grudniu 2024 roku zorganizował protest przed siedzibą państwowej spółki medialnej MTVA, gromadząc tysiące osób. Zarzucał mediom publicznym szerzenie nieprawdziwych informacji i służenie interesom rządu Viktora Orbána.

W ostatnich latach rządzący Fidesz systematycznie zwiększał kontrolę nad mediami. Wiele niezależnych redakcji zostało zamkniętych lub przejętych przez osoby powiązane z władzą. Organizacje międzynarodowe, takie jak Reporterzy bez Granic, regularnie krytykują sytuację wolności prasy na Węgrzech, umieszczając kraj na końcu unijnych rankingów.

Wybory parlamentarne już w kwietniu

Węgierskie wybory parlamentarne odbędą się 12 kwietnia. Według najnowszych sondaży partia TISZA ma od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad rządzącym Fideszem. Ewentualna wygrana opozycji może oznaczać początek głębokich zmian w systemie medialnym kraju.