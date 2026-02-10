InPost zyskuje potężnych partnerów biznesowych. Konsorcjum z udziałem FedEx, Advent International oraz dotychczasowych udziałowców przejmuje wszystkie akcje spółki. Czy ta transakcja wpłynie na ceny usług kurierskich?

Advent International i FedEx przejmują InPost / Shutterstock

InPost zawarł porozumienie w sprawie sprzedaży wszystkich akcji konsorcjum inwestorów (Advent International, FedEx, A&R, PPF).

Transakcja ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną i rozwój usług InPostu.

Eksperci podkreślają, że rynek kurierski w Polsce pozostaje konkurencyjny, co ogranicza ryzyko wzrostu cen.

InPost ogłosił w poniedziałek zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży wszystkich akcji konsorcjum inwestorów. W gronie nowych udziałowców znajdą się fundusze zarządzane przez Advent International, amerykański gigant FedEx, a także dotychczasowi udziałowcy - A&R Investments oraz PPF Group. Cena jednej akcji została ustalona na poziomie 15,6 euro.

InPost potrzebował inwestorów, żeby się dalej rozwijać, czyli umacniać swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozszerzać zakres usług - tłumaczy dr Łukasz Matuszczak z Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE Uniwersytetu Warszawskiego.

InPost - od Paczkomatów do światowej ekspansji

InPost, który od lat jest liderem rynku przesyłek kurierskich w Polsce, wypracował własny, innowacyjny model biznesowy, stawiając przede wszystkim na sieć paczkomatów. Jednak, jak zauważa dr Matuszczak, ambicje firmy już dawno wykroczyły poza granice kraju.

Jak się jednak wydaje, napotkała szklany sufit. Barierą stał się brak dostępu do wystarczająco dużego finansowania. Pamiętajmy, że na międzynarodowym rynku logistycznym działają olbrzymie przedsiębiorstwa, i jeśli chce się z nimi rywalizować, trzeba dysponować odpowiednim kapitałem. Zainwestowanie w akcje InPostu amerykańskiego giganta, firmę FedEx może mu znacznie ułatwić ekspansję zagraniczną - ocenia ekspert.

Czy zmiany właścicielskie w InPost wpłyną na ceny przesyłek?

Dla milionów Polaków korzystających z usług InPostu kluczowe pytanie brzmi: czy przejęcie przez zagranicznych inwestorów wpłynie na ceny usług kurierskich?

Ekspert studzi emocje:

Cytat Trudno prognozować, czy transakcja wpłynie na ceny usług kurierskich. Generalnie, kiedy dwa duże podmioty się łączą, ich siła monopolistyczna rośnie, co może sprzyjać wzrostowi cen. Z drugiej jednak strony rynek przesyłek kurierskich w Polsce pozostanie nadal bardzo konkurencyjny, a to czynnik, który ogranicza wzrost cen tych usług.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie wokół InPostu działo się naprawdę sporo. Firma zakończyła strategiczną współpracę z Allegro, co wywołało żywą dyskusję na rynku e-commerce. Teraz na horyzoncie pojawiają się nowi, potężni partnerzy.

Struktura transakcji i co dalej z InPostem?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Po finalizacji Advent International i FedEx będą posiadać po 37 proc. udziałów, A&R - 16 proc., a PPF - 10 proc. Co ważne, InPost zachowa niezależność operacyjną, a główna siedziba oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce.

Założyciel i szef InPostu, Rafał Brzoska, nie kryje entuzjazmu wobec przyszłości firmy.