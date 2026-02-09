W rekrutację mężczyzny, który postrzelił rosyjskiego generała, porucznika Władimira Aleksiejewa, zaangażowane były polskie służby wywiadowcze - informuje Federalna Służba Bezpieczeństwa, dodając, że zlecenie zamachu miało zostać wydane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Do doniesień FSB należy podchodzić jednak z dużym dystansem.

Generał porucznik Władimir Aleksiejew / AFP PHOTO/Russian Defence Ministry / East News

"Obywatele Rosji Lubomir Korba, urodzony w 1960 roku, i Wiktor Wasin, urodzony w 1959 roku, zatrzymani przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, przyznali się do winy i złożyli raport na temat okoliczności zamachu na pierwszego zastępcę szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała porucznika Władimira Aleksiejewa, przeprowadzonego na polecenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy" - informuje FSB, cytowana przez rosyjskie media.

Według FSB, Lubomir Korba oddał strzały do rosyjskiego generała, natomiast Wiktor Wasin był jego wspólnikiem.

FSB informuje, że Korba został zwerbowany przez oficera SBU w sierpniu 2025 r. w Tarnopolu, następnie przeszedł szkolenie strzeleckie w Kijowie, a także został przebadany wariografem i przeszkolony w zakresie komunikacji za pośrednictwem platformy Zoom. Później przetransportowano go do Rosji trasą Kijów-Kiszyniów-Tbilisi-Moskwa.

Według FSB, w rekrutację zamachowca zaangażowane były polskie służby wywiadowcze.

Do doniesień Federalnej Służby Bezpieczeństwa należy podchodzić z dużym dystansem. FSB nie opublikowała żadnych dowodów na poparcie swoich oskarżeń pod adresem Polski.

Więcej informacji wkrótce.