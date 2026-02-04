W Polsce narasta problem z dostępnością pelletu, popularnego paliwa do ogrzewania domów. Mroźna zima sprawiła, że w wielu regionach kraju brakuje tego surowca, a ceny gwałtownie rosną. Minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza interwencji państwa, jeśli potwierdzą się nieprawidłowości na rynku.

W całym kraju brakuje pelletu do ogrzewania domów.

Składy opału i hurtownie wprowadzają limity sprzedaży.

Minister energii zapowiada możliwą interwencję państwa.

W ostatnich dniach wiele osób ma problem z zakupem pelletu. Składy opału i hurtownie wprowadzają limity, sprzedając pellet jedynie na tydzień lub ograniczając ilości na klienta. W wielu miejscach brakuje dostaw, które były zamówione już w grudniu. W sklepach budowlanych dostępne są jedynie pojedyncze worki.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób, które w ostatnich latach, zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami antysmogowymi, wymieniły piece na bardziej ekologiczne i teraz są uzależnione od pelletu.

Minister energii: Możliwa interwencja państwa

Minister energii Miłosz Motyka zapytany o sytuację na rynku pelletu podkreślił, że rząd nie reguluje cen tego surowca, ale sytuacja wymaga monitoringu ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformował serwis internetowy TVN24.

Minister zaznaczył, że przyczyną problemów są zarówno zwiększone zużycie pelletu spowodowane mroźną zimą, jak i ograniczona dostępność surowca. Motyka nie wykluczył interwencji państwa, jeśli UOKiK potwierdzi nieprawidłowości na rynku, takie jak zmowa cenowa.

Wzorem interwencja na rynku masła?

Minister przypomniał, że w 2024 roku, w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen masła, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych uwolniła blisko 1000 ton tego produktu z rezerw państwowych. Podobne działania mogą zostać podjęte w przypadku pelletu, jeśli sytuacja się nie poprawi.

Motyka podkreślił, że państwo jest gotowe do interwencji, jeśli potwierdzą się zaburzenia rynkowe. Współpraca z RARS może pozwolić na zwiększenie dostępności pelletu w krótkim czasie.

UOKiK monitoruje sytuację

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na razie nie stwierdził zmowy cenowej na rynku pelletu. Dotychczas do urzędu wpłynęły jedynie pojedyncze sygnały dotyczące wysokich cen. Służby zapowiadają dalszy monitoring sytuacji.