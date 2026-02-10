"To naprawdę przyjemne studiować na tej samej uczelni, co wicemistrz olimpijski" - mówią reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi studenci Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. To właśnie tam studiuje skoczek Kacper Tomasiak - zdobywca srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Predazzo. Dzięki niemu Polska ma pierwszy medal we Włoszech.

/ Grzegorz Momot / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Kacper Tomasiak zdobył w poniedziałek srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo . To pierwsze podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Tomasiak jest piątym polskim skoczkiem narciarskim, który indywidualnie zdobył medal olimpijski. Dokonał tego trzy tygodnie po swoich 19. urodzinach.

Okazuje się, że Kacper na co dzień jest studentem krakowskiej uczelni. Akademię Kultury Fizycznej w Krakowie odwiedził reporter RMF FM Maciej Sołtys, by porozmawiać z kolegami wicemistrza olimpijskiego.

Jesteśmy dumni z naszego kolegi. Przyjemnie jest studiować na tej samej uczelni - powiedzieli studiujący razem z Kacprem młodzi ludzie.

Fajnie, tym bardziej że chodzi ze mną do tej samej grupy, tak że mogę się pochwalić (...) Widać było od początku, jak skupiony jest na pracy i zasłużył na to, sport to jego największa zajawka, robi to co kocha i wychodzi mu to po prostu - dodawali inni.



Tajner: Trzeba mieć taką osobowość

O naszym wyjątkowym skoczku narciarskim mówił też na antenie internetowego Radia RMF24 Apoloniusz Tajner.

Kacper Tomasiak ma siłę psychiczną, on ma 19 lat, nie mógł tego wypracować, trzeba mieć taką osobowość - mówił były prezes PZN, dodając, że nasz skoczek trafił z formą i osiągnął swój poziom w odpowiednim momencie.

Tajner zaznaczył, że Tomasiak współpracuje z psychologiem.

Cytat On ma w sobie odporność psychiczną, ale później trzeba też nad nią pracować. To trzeba mieć w tej swojej osobowości zawarte, taką odporność i dopiero dalej budować w sposób metodyczny, pracując z psychologiem. Myślę, że to będzie postępowało podkreśla Apoloniusz Tajner

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tajner: Mamy fantastycznego skoczka na dekady

Kacper Tomasiak. Jego historia

Kacper Tomasiak jest najmłodszym polskim skoczkiem narciarskim, który stanął na podium zawodów tej rangi. 19-latek z Bielska-Białej w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata. Młody Polak jest zawodnikiem klubu LKS Klimczok Bystra.

Tomasiak w lipcu 2019 roku w Ruhpolding indywidualnie zdobył złoty medal i brązowy w drużynie na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci. Trzy lata później zadebiutował w zawodach rangi FIS Cup. W 2023 roku wywalczył srebro w drużynowym konkursie podczas mistrzostw świata juniorów w Whistler. Zadebiutował też w Pucharze Kontynentalnym.

Przełom w jego karierze nastąpił w 2025 roku. Wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego. Dlatego trener kadry A Maciej Maciusiak powołał go na kończące sezon zawody Letniej Grand Prix. W debiucie w Klingenthal zajął ósme miejsce.

Tomasiak w sezonie 2025/26 jest najmłodszym i najlepszym zawodnikiem w reprezentacji Polski. W zawodach Pucharu Świata czterokrotnie uplasował się w czołowej dziesiątce. Zajął piąte miejsce w Wiśle i Engelbergu, a przed igrzyskami olimpijskimi był 14. w klasyfikacji generalnej.