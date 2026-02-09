"Nie chcę takiej koalicji" - powiedział o ewentualnej współpracy PiS-u z Konfederacją Korony Polskiej w Porannej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta. "Z tego powodu, że znajdują się tam ludzie, którzy mają jawnie prorosyjskie poglądy, ośmieszają wiele idei prawicowych i konserwatywnych, czym sprzyjają de facto Donaldowi Tuskowi" - tłumaczył. Podkreśłił jednak, że żadna legalnie działająca partia nie powinna zostać otoczona kordonem sanitarnym.

To jest kreowanie opinii publicznej poprzez sondaże i, mimo wszystko, efekt skuteczności propagandy rządowej. Ona polega na tym, że od dwóch lat rząd w Polsce próbuje wmówić Polakom, że nasze bezpieczeństwo będzie gwarantowane przez UE, a nie NATO - tak do wyników sondażu Opinia24 dla RMF FM odniósł się poseł. Z badania wynika, że 27 procent respondentów wskazało kraje UE jako główne źródło pomocy w razie zagrożenia. Tylko 15 procent badanych upatruje kluczowego wsparcia przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.

Dopytywany, czy działania Donalda Trumpa i groźby przejęcia Grenlandii nie mają wpływu na opinię ludzi, odpowiadał: Oczywiście, styl działalności prezydenta USA sprzyja tej strategii, którą przyjął rząd Donalda Tuska. Strategia rządu w Polsce polega na tym, że osią bezpieczeństwa ma być UE i Bruksela - dodał.

Polityk zadał retoryczne pytanie uczestnikom badania, którzy bardziej ufają UE niż USA: Na czym ma polegać ta pomoc? Ursula von der Leyen wyśle nam kilkanaście tysięcy zdezolowanych hełmów, jak to Niemcy proponowali Ukrainie?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy taka postawa może być też efektem decyzji ambasadora Thomasa Rose’a o tym, że nie będzie rozmawiać z marszałkiem Sejmu. Pan ambasador Thomas Rose nie krytykował marszałka Czarzastego za wypowiedzi dotyczące strategii USA - mówił. Pan Czarzasty, który przybrał postawę "kiedyś Moskwa, dziś Bruksela" jest narzędziem w realizacji strategii Donalda Tuska, żeby polskie bezpieczeństwo opierać o Berlin, Brukselę - stwierdził.

"Kabaret z polskiego wymiaru sprawiedliwości"

W rozmowie pojawił się też temat Zbigniewa Ziobry. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, czy wie, gdzie dokładnie w Budapeszcie przebywa były minister sprawiedliwości. Konkretnego adresu nie znam (...). Prokuratura zna adres - zaznaczył. Na uwagę, że śledczy wskazują, iż znają jedynie adres jego adwokata, odpowiadał: Prokuratura twierdzi, że Zbigniew Ziobro przebywa w Polsce, bo wydała za nim list gończy w Polsce (...). Prokuratura, polityczna zabawka Donalda Tuska, robi kabaret z polskiego wymiaru sprawiedliwości - podkreślił.

Wiem, że pan minister Ziobro przebywa w Budapeszcie, bo kamery TVN-u go nie odstępują - mówił.

Czy naprawdę dochodzi do kuszenia PSL-u?

Sebastian Kaleta odniósł się też do medialnych spekulacji, według których posłowie PSL mieli otrzymać propozycję utworzenia rządu technicznego. Jego premierem miałby zostać Władysław Kosiniak-Kamysz. Takiego rządu mieliby - według mediów - chcieć Amerykanie.

Żaden poseł czy polityk, żadna osoba, która mogłaby w tym uczestniczyć, nie mówi o tej sytuacji. Jedyna informacja czy spekulacja, która w tym obszarze jest mi znana, pochodzi z publikacji medialnych. Może to być wymyślona plotka - mówił.

Wskazywał, że nie wie też nic o tym, jakoby Jarosław Kaczyński miał usłyszeć od ambasadora USA, że Waszyngton nie udzieli poparcia koalicji PiS i Konfederacji Korony Polskiej. W gronie posłów PiS nie krąży żadna informacja o tym, że takie sformułowanie miało paść - podkreślił.

Nie chcę takiej koalicji - mówił o ewentualnej współpracy PiS i Konfederacji Korony Polskiej. Uważam, że w demokracji żadna partia legalnie funkcjonująca w naszym państwie nie powinna być objęta kordonem sanitarnym. Powinniśmy przekonywać - i ja to będę robił jako polityk PiS - że niektóre postulaty czy osoby, które są wokół Grzegorza Brauna, są osobami, które w działalności publicznej, jeśli znajdą się w parlamencie, będą szkodziły interesom Polski - mówił.

Będę przekonywał wyborców konserwatywnych, patriotycznych do tego, że lokowanie swojego zaufania w ugrupowaniu Grzegorza Brauna jest błędne. Z tego powodu, że znajdują się tam ludzie, którzy mają jawnie prorosyjskie poglądy, ośmieszają wiele idei prawicowych i konserwatywnych, czym sprzyjają de facto Donaldowi Tuskowi. Cała atmosfera wokół Grzegorza Brauna sprzyja Donaldowi Tuskowi - podkreślił.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

