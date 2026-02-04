"Terapia szokowa jest nam bardzo potrzebna. Ona raz na jakiś czas pokazuje wstydliwą część naszej natury" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Konrad Ciesiołkiewicz - wiceszef państwowej komisji ds. pedofilii, odnosząc się do afery Jeffreya Epsteina. "Mamy dzisiaj epidemię krzywdzenia seksualnego, także z wykorzystaniem nowych technologii" - alarmował.

"Transparentność jest potrzebna"

Konrad Ciesiołkiewicz pozytywnie ocenił powołanie przez premiera Donalda Tuska zespołu, który ma zbadać polskie wątki w aferze Epsteina.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Terapia szokowa jest potrzebna". Ciesiołkiewicz o sprawie Epsteina

Wszelka transparentność w takich sytuacjach jest niezwykle potrzebna - ze względu na inklinacje potencjalne służb zagranicznych, ale przede wszystkim dobrze to służy sprawie - zauważył wiceszef państwowej komisji ds. pedofilii.

Gość RMF FM ocenił, że nagłośnienie sprawy Epsteina może mieć pozytywny efekt uboczny i doprowadzić do zgłaszania się do służb czy państwowej komisji ds. pedofilii osób, które mają wiedzę na temat podobnych przestępstw.

Koncentrujemy uwagę instytucji publicznych, a tej uwagi naprawdę bardzo nam potrzeba, na problemie, który realnie dotyka społeczeństwo - zwrócił uwagę.

"Nie ma ważniejszych tematów"

Konrad Ciesiołkiewicz / Marcin Suchmiel / RMF FM

Wiceszef państwowej komisji ds. pedofilii poruszył też wątek losu ofiar Epsteina. W sytuacji doświadczenia tego rodzaju przemocy zrywa się więź zaufania z całym społeczeństwem - ocenił.

My wszyscy ponosimy za tego rodzaju przemoc cząstkę odpowiedzialności, jeżeli przymykamy oczy, jeżeli uważamy, że to są tematy poboczne, tematy drugorzędne - podkreślił Ciesiołkiewicz. Nie ma ważniejszych tematów niż temat wykorzystania seksualnego i innych form przemocy także, bo one bardzo często wiążą się ze sobą - dodał.

Gość Tomasza Terlikowskiego zauważył, że skrzywdzone seksualnie osoby przeżywają swoje dramaty na nowo, gdy dowiadują się o podobnych historiach.

Bardzo często doświadczenie przemocy jest utrwalane w materiałach wideo, w materiałach zdjęciowych. Te materiały wideo i zdjęcia krążą dzisiaj też w sieci. Ta osoba jest wiktymizowana na nowo - tłumaczył Ciesiołkiewicz. Jak dodał, ofiary przestępców seksualnych często nie mają "elementarnego, symbolicznego poczucia sprawiedliwości", której mogłyby dochodzić.

"Europa jest bastionem produkcji tego rodzaju treści"

Wiceszef państwowej komisji ds. pedofilii ocenił w RMF FM, że afera Epsteina "powinna nam bardzo mocno otwierać oczy".

Od lat instytucje krajowe i międzynarodowe alarmują o tym, co dzieje się dzisiaj z postępem technologicznym. Mamy wzrost krzywdzenia, również seksualnego, w niektórych kategoriach po 1300 proc., jeżeli chodzi o dzieci. Mamy wzrost kilkusetprocentowy liczby materiałów ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka w Polsce - wyliczał Ciesiołkiewicz. Jak dodał, "Europa niestety jest bastionem produkcji tego rodzaju treści".



Gość RMF FM mówił też o czynnikach, które chronią dzieci przed krzywdzeniem. Wymienił w tym kontekście m.in. rodzinę i relację rówieśnicze, a także sieć instytucji i zaufanych dorosłych, do których można się zwrócić w trudnej sytuacji.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.