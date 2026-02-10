Czy Polacy są gotowi na powrót do koszar? Najnowsze badanie przeprowadzone przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w lutym 2026 roku ujawnia zaskakujący zwrot nastrojów. Ponad połowa obywateli opowiada się za przywróceniem obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej, jednak głosy sprzeciwu w najmłodszej grupie wiekowej pozostają bardzo silne.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

52 procent Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej (z czego 31 proc. to poparcie zdecydowane).

Największy opór widać w grupie 25-29 lat - aż 43 proc. badanych z tej kategorii mówi "nie".

Wyborcy PiS (73 proc.) są największymi zwolennikami przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Kto popiera powrót obowiązku wojskowego?

Analiza odpowiedzi w przekrojach demograficznych pokazuje, że największymi zwolennikami przywrócenia zasadniczej służby wojskowej są mężczyźni (57 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.). Największe poparcie dla tego rozwiązania deklarują także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) oraz osoby głosujące na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).



Kto jest przeciwny służbie wojskowej?

Największy sprzeciw wobec przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wyrażają osoby w wieku 25-29 lat (43 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich (35 proc.).

Zasadnicza służba wojskowa w Polsce - najważniejsze informacje

Zasadnicza służba wojskowa była obowiązkową formą czynnej służby wojskowej w Polsce, której głównym celem było przeszkolenie rezerw osobowych na wypadek konfliktu zbrojnego. Szkolenia obejmowały m.in. naukę obsługi broni oraz wykorzystania sprzętu wojskowego. System ten został zawieszony 1 stycznia 2010 roku w związku z procesem profesjonalizacji armii.

Do odbycia zasadniczej służby wojskowej powoływano osoby z kategorią zdrowia A (zdolni do służby wojskowej) lub C (zdolni do służby na określonych stanowiskach), ustaloną przez wojskową komisję lekarską. Początkowo służba trwała dwa lata w wojskach lądowych, Wojskach Obrony Powietrznej Kraju i lotnictwie oraz trzy lata w marynarce wojennej. W 1990 roku okres ten skrócono do 1,5 roku, a od 2004 roku zasadnicza służba wojskowa trwała 11 miesięcy. Służbę odbywano w jednym nieprzerwanym okresie, choć istniała także możliwość dobrowolnego przedłużenia jej od 1 do 7 lat.

W przypadku ochotników, do zasadniczej służby wojskowej można było zgłosić się po ukończeniu 18 lat i uzyskaniu kategorii zdrowia A. Ochotnicy mieli możliwość wyboru miejsca pełnienia służby oraz rodzaju wojsk, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 roku, a ostatnie wcielenie miało miejsce w grudniu tego samego roku. W styczniu 2009 roku Sejm znowelizował ustawę, która formalnie zawiesiła pobór. Ostatnich poborowych zwolniono ze służby w sierpniu 2009 roku. Od tego czasu w Polsce nie przeprowadzano już obowiązkowych poborów do zasadniczej służby wojskowej.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-4 lutego 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1 001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Zastosowano metodę mixed-mode (CATI + CAWI), a wyniki prezentowane są w zaokrąglonych wartościach procentowych.