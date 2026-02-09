Wyrokiem grzywny w zawieszeniu skończył się dla pewnej Szwajcarki internetowy zakup. Kobieta zamówiła plastikowy pistolet na wodę, który miał być elementem jej przebrania karnawałowego.

Kara za zabawkę: Szwajcarka ukarana za plastikowy pistolet na wodę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szwajcarski sąd skazał kobietę na karę w zawieszeniu za próbę importu różowego pistoletu na wodę.

Uznano go za nielegalną replikę broni.

W Szwajcarii nawet zabawki przypominające broń podlegają surowym przepisom, rząd rozważa zaostrzenie prawa i nałożenie dodatkowych obowiązków na sprzedawców internetowych.

Sprawa, o której napisał portal Swiss Info, rozpoczęła się w ubiegłym roku, gdy kobieta zamówiła różowy pistolet na wodę przez internet, chcąc przebrać się za policjantkę. Przedmiot kosztował ok. 13 zł.

Przesyłka nigdy do niej nie dotarła - zamiast tego, kilka miesięcy później, do jej drzwi zapukali prawdziwi policjanci. Okazało się, że szwajcarskie służby celne skonfiskowały zabawkę, uznając ją za naruszenie przepisów dotyczących broni palnej.

W Szwajcarii nawet zabawki przypominające broń są traktowane jak prawdziwe uzbrojenie. Ich import lub publiczne prezentowanie może być przestępstwem. Sąd orzekł wobec kobiety karę pięciu dni aresztu za nielegalny import broni, którą po interwencji prawnika zamieniono na grzywnę w wysokości 150 franków (ok. 690 zł) w zawieszeniu.

System sprawiedliwości zaangażował się w sprawę pistoletu na wodę. Gdzie tu zdrowy rozsądek? - powiedziała skazana dziennikarzom szwajcarskiego nadawcy publicznego RTS.

Kilka niewesołych incydentów już było

Jak podkreśla Swiss Info, atrapy broni palnej prowadziły w Szwajcarii do poważnych incydentów. W maju ubiegłego roku 15-latek wywołał dużą operację policyjną, używając pistoletu na wodę przypominającego prawdziwą broń. Rok wcześniej ewakuowano szkołę po tym, jak nastolatek zagroził nauczycielowi repliką pistoletu.

Szwajcarska prokuratura prowadzi rocznie około 2 tysiące dochodzeń dotyczących naruszenia prawa o broni palnej. Rząd rozważa obecnie nowelizację przepisów - internetowe platformy sprzedażowe będą musiały wyraźnie oznaczać zakazane repliki broni, a za niedopełnienie tego obowiązku grozić będą konsekwencje karne.