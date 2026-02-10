Międzynarodowy Komitet Olimpijski zabronił ukraińskiemu skeletoniście Władysławowi Heraskewyczowi startu w kasku upamiętniającym sportowców, którzy zginęli podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zawodnik startował w nim na treningu.
Władysław Heraskewycz, reprezentant Ukrainy w skeletonie, podczas treningu przed zawodami w Cortinie d'Ampezzo wystąpił w kasku ozdobionym zdjęciami ukraińskich sportowców, którzy zginęli w trakcie rosyjskiej inwazji. Na kasku widniały wizerunki m.in. nastoletniej sztangistki Aliny Perehudowej, ciężarowca Pawło Iszczenki, hokeisty Ołeksija Łogijowa, nurka Mykyty Kozubenki, strzelca Ołeksija Chabarowa oraz tancerki Darii Kurdel. Heraskewycz podkreślił, że niektórzy z nich byli jego przyjaciółmi.