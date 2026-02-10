​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 11 województw alert I stopnia przed opadami marznącymi. Najdłużej, bo do nocy z wtorku na środę, obowiązują one w woj. lubelskim. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed mrozem dla północno-wschodnich regionów kraju.

"Szklanka" na drogach i chodnikach / East News

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla woj. opolskiego i śląskiego oraz część woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz zachodniej części woj. łódzkiego, które obowiązują do godz. 10. Do wieczora pozostaną w mocy ostrzeżenia w części woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Dla woj. lubelskiego ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 11 do godz. 2.

W tych regionach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.

Natomiast do godz. 9 obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed mrozem dla woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz dla części woj. pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert dla 11 województw, fot. IMGW

Prognoza długoterminowa: wyraźne ochłodzenie i duża zmienność temperatur

Z map IMGW wynika, że w drugiej dekadzie lutego czeka nas bardzo zmienna, ale chłodna aura. Po mroźnym wtorku i środzie, 10-11 lutego, kiedy na północnym wschodzie temperatury spadają nawet do -18 st. C, w czwartek i piątek nastąpi krótkie ocieplenie. W czwartek 12 lutego w wielu regionach kraju minimalna temperatura będzie oscylować w okolicach zera, a na zachodzie i południu lokalnie pojawiają się nawet dodatnie wartości nocą.

To jednak tylko chwilowa poprawa. Od soboty 14 lutego ponownie wraca zimowa aura, a od niedzieli i poniedziałku mrozy wyraźnie się nasilą. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz lokalnie w centrum kraju - tam nocami nawet do -20 st. C. W pozostałych regionach przeważnie od -10 do -15 st. C.

Po 17 lutego zrobi się nieco cieplej, jednak mróz nadal będzie trzymał w nocy.