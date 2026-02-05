Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, ogłosił natychmiastowe zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja jest reakcją na wypowiedzi polityka, które amerykański dyplomata określił jako "oburzające i nieprowokowane obelgi" wymierzone w prezydenta USA, Donalda Trumpa.
- Ambasador USA w Polsce ogłosił zakaz kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym.
- Powodem są "obelżywe i nieprowokowane" wypowiedzi marszałka Sejmu pod adresem Donalda Trumpa.
- Tom Rose uznał Czarzastego za "poważną przeszkodę" w relacjach USA z polskim rządem.
W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu ambasador Tom Rose poinformował, że ambasada USA w Polsce zrywa wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja ma charakter natychmiastowy i obejmuje zarówno spotkania, jak i oficjalną komunikację.