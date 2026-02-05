Nobel dla Trumpa?

Czarzasty kilkukrotnie wypowiadał się nieprzychylnie na temat Donalda Trumpa. Zabrał głos m.in. na temat propozycji przyznania pokojowego Nobla dla prezydenta USA. Nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje - mówił marszałek Sejmu. Czarzasty argumentował, że Trump nie zasługuje na p[okojowego Nobla, bo destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych, reprezentuje politykę siły i prowadzi politykę transakcyjną.

Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla amerykańskiemu przywódcy wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna.

Czarzasty w rozmowie z Onetem przekazał, że oświadczenie ambasadora dotyczy właśnie wypowiedzi na temat Nobla dla Trumpa. Podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie — dodał marszałek Sejmu

Kim jest Włodzimierz Czarzasty?

Włodzimierz Czarzasty urodził się w 1960 r. i ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zrzeszenia Studentów Polskich - PRL-owskiej organizacji studenckiej, uznawanej za reżimową. Czarzasty w tamtym okresie nie ukrywał poparcia dla władz PRL odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Do rozwiązania partii w 1990 r. był również członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Po przemianach ustrojowych Czarzasty założył wydawnictwo Muza, które prowadził wraz z żoną. Był także członkiem rady nadzorczej spółki Euromedia, zajmującej się produkcją telewizyjną. Od 1998 r. zasiadał w radzie nadzorczej Polskiego Radia, a w maju 1999 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał go do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od marca 2000 r. do sierpnia 2004 r. pełnił funkcję sekretarza KRRiT.

Afera Rywina

To właśnie w tym okresie wybuchła afera Rywina. Znany producent Lew Rywin zażądał latem 2002 roku 17,5 mln dolarów łapówki od wydającej "Gazetę Wyborczą" spółki Agora w zamian za odstąpienie przez rząd Leszka Millera od zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które uniemożliwiałyby Agorze zakup telewizji Polsat. Rywin został jednak nagrany przez redaktora naczelnego "Wyborczej" Adama Michnika, a zapis rozmowy "GW" ujawniła w grudniu 2002 roku. W konsekwencji w Sejmie powstała pierwsza w historii komisja śledcza, kierowana przez wicemarszałka Sejmu Tomasza Nałęcza z współrządzącej z SLD Unii Pracy.

Czarzasty był jedną z osób przesłuchiwanych przez komisję śledczą. Pytany o swoje związki z aferą, odczytywał z kartki oświadczenie, że o korupcyjnej propozycji Rywina dowiedział się z mediów. Według raportu z prac komisji przyjętego przez Sejm w 2004 roku, autorstwa Zbigniewa Ziobry, Czarzasty miał należeć do tzw. grupy trzymającej władzę, która rzekomo wysłała Rywina do "Gazety Wyborczej". W jej skład, według Ziobry, mieli wchodzić także premier Leszek Miller, prezes TVP Robert Kwiatkowski, wiceminister kultury Aleksandra Jakubowska oraz szef gabinetu Millera Lech Nikolski. Raport Ziobry był jednak przez większość członków komisji uznawany za stronniczy, a sąd skazujący Rywina stwierdził, że choć grupa rzeczywiście istniała, nie da się ustalić jej faktycznego składu.

W 2016 r. Włodzimierz Czarzasty został przewodniczącym Sojuszu zastępując Leszka Millera. Po wyborach parlamentarnych w 2023 r. kierowana przez Czarzastego Nowa Lewica weszła do Sejmu i zawiązała koalicję z KO, Polską 2050 oraz PSL. Czarzasty zdobył wtedy mandat, uzyskując ponad 22,3 tys. głosów. Aktualnie zasiada w komisji do spraw służb specjalnych i komisji do spraw kontroli państwowej.