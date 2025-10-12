Czy koalicja rządząca ma przed sobą przyszłość? Czy spór o stanowiska pogrąży gabinet Donalda Tuska? Czy Lewica będzie naciskać na liberalizację prawa aborcyjnego? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Roberta Biedronia, europosła, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Robert Biedroń, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy / Jakub Rutka / RMF24

Za dwa dni rocznica wyborów z 15 października 2023 r., które zapoczątkowały zmianę władzy w Polsce. Czy obecna koalicja rządząca ma przed sobą przyszłość? Czy spór o stanowiska pogrąży gabinet Donalda Tuska? Czy koalicjanci wrócą do tematu liberalizacji ustawy aborcyjnej?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

