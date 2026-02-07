"Łyżwiarstwo szybkie zaczyna konkurencje z potencjalnymi szansami na medale" - mówił szef Polskiej Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki. Gość Radia RMF24 ocenił, w jakich dyscyplinach polska reprezentacja ma największe szanse na sukcesy. Zdradził też, jakie emocje panują w olimpijskiej wiosce.

Konrad Niedźwiedzki - szef Polskiej Misji Olimpijskiej (fot. Albert Zawada/PAP) / Polska reprezentacja na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 / EPA/NEIL HALL / PAP

W których dyscyplinach Polacy mają największe szanse na medale?

Jak wyglądały przygotowania polskiej reprezentacji do igrzysk?

Jaka atmosfera panuje wśród polskich sportowców na igrzyskach?

We Włoszech oficjalnie rozpoczęły się zimowe igrzyska olimpijskie. Organizują je dwa miasta: Mediolan w Lombardii i Cortina d'Ampezzo w Wenecji Euganejskiej. Pierwsza ruszyła rywalizacja w drużynowym łyżwiarstwie figurowym.

Największe szanse na medale wśród Polaków

Kto według szefa Polskiej Misji Olimpijskiej ma największe szanse na medal wśród polskiej reprezentacji?

Myślę, że łyżwiarstwo szybkie, short track i snowboard to będą te konkurencje, które najbaczniej będziemy obserwowali. Również narciarstwo alpejskie, czyli Maryna Gąsienica-Daniel oraz skoki narciarskie, które bardzo leżą na sercu Polakom - mówił Konrad Niedźwiedzki.

W Polskiej reprezentacji skoków narciarskich mamy pięciu skoczków. Dwie skoczkinie z drużyny kobiecej, Annę Twardosz i Polę Bełtowską, oraz trzech skoczków z drużyny męskiej: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek.

Najbardziej trzymam kciuki za Kamila, to już jest ikona naszego sportu. Myślę, że Kacper tutaj też będzie chciał w tym swoim debiucie pokazać się z jak najlepszej strony. Może jakaś niespodzianka tutaj wystąpi, troszkę odczaruje skoki - skomentował gość Radia RMF24.

Niedźwiedzki dodał, że "łyżwiarstwo szybkie zaczyna konkurencje z potencjalnymi szansami na medale". Podkreślił, że będzie się bacznie przyglądać miksowi short tracku, 1000 m Damiana Żurka i 10 km Vladimira Semirunnii. Jego zdaniem "pierwszy tydzień igrzysk powinien być dosyć emocjonujący".

Przygotowania polskiej reprezentacji

W Igrzyskach startuje 60 polskich sportowców. Szef Polskiej Misji Olimpijskiej zwrócił uwagę, że przygotowania Polek i Polaków trwały już od dwóch lat.

Od dwóch lat bookowaliśmy pierwsze hotele, od marca 2025 roku już mieliśmy kontakt na żywo z organizatorem podczas posiedzenia szefów misji. Od tego czasu mieliśmy bieżący kontakt i wizytacje, rekonesanse. Oczywiście kolekcja jeszcze wcześniej była wybierana, także to jest wiele miesięcy przygotowań - wyjaśnił gość Radia RMF24.

Niedźwiedzki ocenił, że tegoroczne wioski olimpijskie są dobrze zorganizowane. Szczególnie docenił je za ich kompaktowość i komfort. "Zawodnicy są zadowoleni" - podsumował.

Sportowcy będą reprezentować Polską delegację w 12 konkurencjach: łyżwiarstwo figurowe, biegi narciarskie, saneczkarstwo, skoki narciarskie, snowboard, narciarstwo alpejskie, biathlon, łyżwiarstwo szybkie, short track, kombinacja norweska, bobsleje, skialpinizm.

Atmosfera wśród olimpijczyków

Zdaniem szefa Polskiej Misji Olimpijskiej wśród uczestników tegorocznych igrzysk panują dobre nastroje.

Widzę uśmiechy, widzę ekscytację. Widzę też gotowość do tego, że już chcą wystartować po tych rozruchowych dniach, po ceremonii otwarcia. Czekają na te starty i my też - mówił gość Radia RMF24.

Szef Polskiej Misji Olimpijskiej zwrócił uwagę, że igrzyska mogą zaskoczyć "piękną rywalizacją i emocjami". Docenił również organizację tegorocznych igrzysk dodając, że "Włosi wszystko dobrze zaplanowali i dobrze realizują plany".

Czym zajmuje się Polska Misja Olimpijska?

Polska Misja Olimpijska organizuje i koordynuje udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich, zapewniając im logistykę, opiekę i wsparcie organizacyjne. Jak zwrócił uwagę Konrad Niedźwiedzki, "najprzyjemniejsza praca jest wtedy, gdy Polka lub Polak zdobędzie medal".

Wtedy głównie trzeba współpracować z mediami, aby każdy mógł dotrzeć do zawodnika, posłuchać czy umożliwić to, żeby przekazał na gorąco informacje. Trzeba dowieźć zawodników, żeby mogli się spotkać z kibicami, z mediami, z osobami, które przebywają aktualnie we Włoszech - tłumaczył szef Polskiej Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, który był gościem Radia RMF24.

