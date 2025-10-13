Zgodnie z wynikami badania Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM, niecała połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera, w tym 32 proc. zdecydowanie opowiada się za taką zmianą. Przeciwnikami odwołania jest 32 proc. respondentów, a aż 21 proc. nie ma zdania. Największe różnice w postawach wobec szefa rządu widać w podziale na wiek, wykształcenie i preferencje partyjne.

Mniej niż połowa Polaków uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera. / LUDOVIC MARIN/AFP / East News

47 proc. Polaków opowiada się za odwołaniem Donalda Tuska.

Największe poparcie dla zmiany premiera mają osoby młode, a także te z wykształceniem zawodowym.

Przeciwnikami są przede wszystkim seniorzy (60+) i osoby z wyższym wykształceniem.

Kto i dlaczego chce odwołania premiera?

47 procent Polaków opowiada się za zmianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany. Jednocześnie 32 proc. badanych jest przeciwnych odwołaniu obecnego szefa rządu (17 proc. zdecydowanie nie), a 21 proc. nie ma na ten temat zdania. Wysoki odsetek niezdecydowanych wskazuje, że debata wokół przywództwa w Koalicji Obywatelskiej wciąż pozostaje otwarta - zarówno dla działań rządzących, jak i dla opozycji, która będzie starała się przekonać tę grupę, by wyraźniej opowiedziała się po jednej ze stron.

Ankietowani odpowiadali na pytanie: Czy Pana(i) zdaniem, Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera? / RMF FM

Młodzi kontra seniorzy: generacyjne spojrzenie na Tuska

Wyniki rozkładu odpowiedzi według wieku pokazują, że największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: aż 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje "zdecydowanie tak" (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W odwrotnym kierunku spoglądają najstarsi ankietowani (60+), z których 42 proc. nie chce zmieniać premiera. Podobne różnice widać również w podziale według wykształcenia - osoby z zawodowym wykształceniem częściej (53 proc.) popierają zmianę, podczas gdy wśród mających wyższe wykształcenie dominują głosy przeciw (38 proc.).

Sondaż na zlecenie RMF FM / RMF FM

Linie partyjnego podziału: PiS i Konfederacja vs KO i Nowa Lewica

Bezpośrednie powiązanie poglądów z preferencjami partyjnymi jest najbardziej wyraziste. Jak wynika z badania, zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą.

Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobny wzorzec widzimy wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego: w I turze 66 proc., a w II turze 57 proc. sprzeciwiało się odwołaniu Tuska. Wyraźne podziały wśród sympatyków poszczególnych ugrupowań potwierdzają, że kwestia przywództwa pozostanie jednym z głównych punktów sporu politycznego w nadchodzących miesiącach.