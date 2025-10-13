Zgodnie z wynikami badania Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM, niecała połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera, w tym 32 proc. zdecydowanie opowiada się za taką zmianą. Przeciwnikami odwołania jest 32 proc. respondentów, a aż 21 proc. nie ma zdania. Największe różnice w postawach wobec szefa rządu widać w podziale na wiek, wykształcenie i preferencje partyjne.
- 47 proc. Polaków opowiada się za odwołaniem Donalda Tuska.
- Największe poparcie dla zmiany premiera mają osoby młode, a także te z wykształceniem zawodowym.
- Przeciwnikami są przede wszystkim seniorzy (60+) i osoby z wyższym wykształceniem.
47 procent Polaków opowiada się za zmianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany. Jednocześnie 32 proc. badanych jest przeciwnych odwołaniu obecnego szefa rządu (17 proc. zdecydowanie nie), a 21 proc. nie ma na ten temat zdania. Wysoki odsetek niezdecydowanych wskazuje, że debata wokół przywództwa w Koalicji Obywatelskiej wciąż pozostaje otwarta - zarówno dla działań rządzących, jak i dla opozycji, która będzie starała się przekonać tę grupę, by wyraźniej opowiedziała się po jednej ze stron.
Wyniki rozkładu odpowiedzi według wieku pokazują, że największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: aż 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje "zdecydowanie tak" (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W odwrotnym kierunku spoglądają najstarsi ankietowani (60+), z których 42 proc. nie chce zmieniać premiera. Podobne różnice widać również w podziale według wykształcenia - osoby z zawodowym wykształceniem częściej (53 proc.) popierają zmianę, podczas gdy wśród mających wyższe wykształcenie dominują głosy przeciw (38 proc.).
Bezpośrednie powiązanie poglądów z preferencjami partyjnymi jest najbardziej wyraziste. Jak wynika z badania, zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą.
Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobny wzorzec widzimy wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego: w I turze 66 proc., a w II turze 57 proc. sprzeciwiało się odwołaniu Tuska. Wyraźne podziały wśród sympatyków poszczególnych ugrupowań potwierdzają, że kwestia przywództwa pozostanie jednym z głównych punktów sporu politycznego w nadchodzących miesiącach.