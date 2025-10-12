"Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów, co wy (...). Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was (...)" - zwrócił się do władz Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Mentzen. Słowa lidera Konfederacji to pokłosie sobotniego marszu PiS przeciwko migrantom i umowie z Mercosurem.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen, zdj. ilustracyjne; posiedzenie Sejmu, Warszawa 09.10.2025 / Leszek Szymański / PAP

W Warszawie w sobotę odbyła się manifestacja PiS będąca wyrazem sprzeciwu wobec przyjmowania migrantów. W marszu wzięło udział 10-15 tys. osób.

Sławomir Mentzen zwrócił się po wydarzeniu do władz Prawa i Sprawiedliwości, wypominając im sprowadzenie największej dotąd liczby migrantów, zgodę na Zielony Ład i podnoszenie oraz komplikowanie podatków.

Na marszu PiS pojawili się działacze Konfederacji z banerem "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i z Azji".

Czy Polska faktycznie zmierzy się z koniecznością relokacji migrantów? Co jeszcze napisał Sławomir Mentzen we wpisie skierowanym do Prawa i Sprawiedliwości? O tym poniżej.

W sobotę po południu w Warszawie odbył się marsz zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak zapowiadali politycy, manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej rządu, nielegalnej migracji oraz umowie z Mercosurem.

Nie dajcie się oszukać, to są stare gry (...). To są takie gierki, bo chcą wygrać wybory, bo mają poparcie kierownictwa Unii Europejskiej - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując ze sceny wcześniejszy wpis premiera na platformie X. Donald Tusk poinformował, że w Polsce nie będzie relokacji migrantów. To z kolei pokłosie newsa RMF FM, który nieoficjalnie podaliśmy w sobotę o poranku: że Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń w ramach paktu migracyjnego.

Po marszu, który nie zachwycił frekwencją, szef rządu określił go "fiaskiem". Na placu Zamkowym w Warszawie zgromadziło się bowiem jak podała stołeczna policja, ok. 10-15 tys. osób.

Na manifestacji Prawa i Sprawiedliwości pojawili się też działacze Konfederacji z banerem, na którym widniał napis "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i z Azji".