"Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów, co wy (...). Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was (...)" - zwrócił się do władz Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Mentzen. Słowa lidera Konfederacji to pokłosie sobotniego marszu PiS przeciwko migrantom i umowie z Mercosurem.

  • W Warszawie w sobotę odbyła się manifestacja PiS będąca wyrazem sprzeciwu wobec przyjmowania migrantów. W marszu wzięło udział 10-15 tys. osób.
  • Sławomir Mentzen zwrócił się po wydarzeniu do władz Prawa i Sprawiedliwości, wypominając im sprowadzenie największej dotąd liczby migrantów, zgodę na Zielony Ład i podnoszenie oraz komplikowanie podatków.
  • Na marszu PiS pojawili się działacze Konfederacji z banerem "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i z Azji".
  • Czy Polska faktycznie zmierzy się z koniecznością relokacji migrantów? Co jeszcze napisał Sławomir Mentzen we wpisie skierowanym do Prawa i Sprawiedliwości? O tym poniżej.
W sobotę po południu w Warszawie odbył się marsz zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak zapowiadali politycy, manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej rządu, nielegalnej migracji oraz umowie z Mercosurem. 

Nie dajcie się oszukać, to są stare gry (...). To są takie gierki, bo chcą wygrać wybory, bo mają poparcie kierownictwa Unii Europejskiej - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując ze sceny wcześniejszy wpis premiera na platformie X. Donald Tusk poinformował, że w Polsce nie będzie relokacji migrantów. To z kolei pokłosie newsa RMF FM, który nieoficjalnie podaliśmy w sobotę o poranku: że Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń w ramach paktu migracyjnego. 

Po marszu, który nie zachwycił frekwencją, szef rządu określił go "fiaskiem". Na placu Zamkowym w Warszawie zgromadziło się bowiem jak podała stołeczna policja, ok. 10-15 tys. osób. 

Na manifestacji Prawa i Sprawiedliwości pojawili się też działacze Konfederacji z banerem, na którym widniał napis "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i z Azji"

Marsz skomentował również stanowczo jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, zwracając się bezpośrednio do władz PiS. 

"Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów co wy. Za każdym razem, gdy będzie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, będziemy tam, żeby przypomnieć, że to wy się na niego zgodziliście. Za każdym razem, gdy będziecie krytykować wysokie zadłużenie, będziemy przypominać, że to wasze rozdawnictwo do tego zadłużenia doprowadziło. Za każdym razem, gdy będziecie krytykować podnoszenie podatków, będziemy przypominać, że nikt nie komplikował podatków jak wy i nikt ich tyle nie podnosił. Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was. Nie pozbędziecie się nas, nie uciszycie nas, nie zagłuszycie nas. Mamy dosyć waszej hipokryzji i zakłamania!" - napisał Mentzen (pis. oryg.).

Na końcu lider Konfederacji stwierdził, że "Tusk i Kaczyński muszą odejść" i "czas na prawdziwą zmianę". 