Ukraiński prezydent ocenił, że Rosja powinna pokazać, iż "nie tylko takie ataki i wojna mają dla niej znaczenie, ale także trwające negocjacje, które mają przynieść rezultaty".

Dziś ukraińskie drony zaatakowały fabrykę produkującą komponenty paliwa rakietowego w obwodzie twerskim w Rosji, a także zniszczyły magazyn ropy naftowej w Bałaszowie w obwodzie saratowskim. Ponadto na okupowanych terytoriach w rejonie donieckiej Jałty trafiono w miejsce, w którym stacjonowała jednostka wojska rosyjskiego.

Ukraińskie siły zaatakowały także punkt dowodzenia dronami w rejonie miejscowości Riwnopilla oraz zgrupowanie żołnierzy rosyjskich w okolicy wsi Dorożnianka w obwodzie zaporoskim.