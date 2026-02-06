Polska 2050 złoży ustawę podwyższającą akcyzę na alkohol. Projekt ma uwzględniać uwagi prezydenta Karola Nawrockiego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Pieniądze z podwyżki mają zostać przekazane na ochronę zdrowia. "To oczekiwanie pana prezydenta" - podkreśla nowa przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Nie mogę zgodzić się na podwyżkę akcyzy, wprowadzonej bez czasu na przygotowanie przez przedsiębiorców i konsumentów. To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, to rząd wybiera najłatwiejszą drogę. Sięga po pieniądze Polaków - wyjaśniał pod koniec ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki, który zdecydował o zawetowaniu ustawy podwyższającej akcyzę. Uchwalona przez Sejm nowela podnosiła stawkę akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

Jak powiedziała nowa przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jej ugrupowanie zamierza złożyć swój projekt w tej sprawie.

Wyjdziemy z projektem ustawy zwiększającym akcyzę na alkohol. Taka ustawa już przeszła przez Sejm z naszym poparciem, ale została zawetowana przez pana prezydenta. On oczekuje gwarancji, że całe pieniądze zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Więc idziemy z ustawą, która podwyższa akcyzę, ale cała podwyżka idzie na ochronę zdrowia. Wypełniamy oczekiwania pana prezydenta i liczymy, że tę ustawę podpiszę. Finalizujemy projekt, który pojawi się na dniach - zapowiedziała.

To niejedyna ustawa, którą w nadchodzących tygodniach chce forsować Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według informacji RMF FM nowa liderka liczy na procedowanie projektów dotyczących m.in. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, regulacji najmu krótkoterminowego, szkoły wolnej od smartfonów czy ograniczenia promocji i reklamy alkoholu (ustawa antyalkoholowa).

Minister funduszy chce także zmian w kwestiach podatkowych. Ostatnio poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz zaproponował m.in. podwyższenie drugiego progu podatkowego PIT do 200 tys. zł - z obecnych 120 tys. zł.

Opowiadamy się też za bardziej sprawiedliwymi podatkami. Nie może być tak, że klasa średnia niesie na swoim garbie ciężar i płaci za dużo bogatszych. Chcemy to zmieniać. Ale w jakiej formie? Najpierw musimy przedyskutować to w całej koalicji - podkreśla Pełczyńska-Nałęcz. Według informacji RMF FM podwyższenie drugiego progu podatkowego będzie możliwe o 30 tysięcy złotych, co według nowej liderki Polski 2050 może być akceptowane przez pozostałych koalicjantów.

Spotkanie z premierem pod znakiem zapytania

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała serię spotkań z pozostałymi liderami koalicji 15 października.

W przyszłym tygodniu mam zaplanowane spotkanie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zaproponuję też spotkanie marszałkowi Czarzastemu. Premier zadeklarował, że takie spotkanie też się odbędzie - mówi polityczka.

Według informacji RMF FM Donald Tusk nie zaproponował jeszcze żadnego terminu Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Takie spotkanie w cztery oczy stoi pod wielkim znakiem zapytania.