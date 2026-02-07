Branża filmowa żegna Piotra Kmiecika - montażystę, który miał w swojej filmografii wiele popularnych filmów i seriali. Zmarł on w wieku 49 lat.

O śmierci Piotra Kmiecika poinformowało Polskie Stowarzyszenie Montażystów, którego był współzałożycielem. Wiadomo, że zmarł on 5 lutego. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. 

Informacja o dacie i miejscu pogrzebu ma zostać przekazana w późniejszym terminie. 

W 2023 r. Piotr Kmiecik na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odebrał nagrodę za montaż "Kosa" - głośnego filmu Pawła Maślony, w którym Jacek Braciak wcielił się w rolę Tadeusza Kościuszki. 13 lat wcześniej to samo wyróżnienie otrzymał za pracę przy "Chrzcie" Marcina Wrony. 

Piotr Kmiecik współtworzył wiele popularnych filmów i seriali. W swojej bogatej filmografii miał takie produkcje jak "Brzydula", "Lekarze", "Wataha", "Prokurator", "Żmijowisko", "Klangor" czy "Odwilż". Montował też m.in. takie głośne filmy jak "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Znachor" czy "Simona Kossak". 

