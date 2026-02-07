"Z całą pewnością udział Polski w Davos był wielkim sukcesem. Polska jest absolutnie takim 'hot topic' (z ang. gorącym tematem - przyp. RMF FM) dla świata" - powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jego zdaniem zagraniczne media poświęcają Polsce sporo uwagi.

Wojciech Balczun w trakcie konferencji prasowej Orlenu / Adam Burakowski / East News

Szef MAP uczestniczył w tegorocznej 56. edycji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, która odbyła się w dniach 19-23 stycznia. Minister brał udział m.in. w panelu dyskusyjnym "Beyond Recovery: Shaping Ukraine’s Future through Polish-Ukrainian Cooperation" oraz odbył bilateralne spotkania, na których poruszano tematy bezpieczeństwa oraz rozwoju technologicznego.

Podkreślił, że przed i po Davos zagraniczne media poświęcały Polsce wiele uwagi. W jego ocenie zauważana jest również pozycja Polski jako jednej z 20 największych gospodarek świata.

Z każdej strony płynęły bardzo pozytywne opinie, recenzje i reakcje na temat tego, co osiąga i co będzie osiągała w najbliższym czasie Polska - powiedział PAP. Podkreślił, że Polska ma aspiracje i jest 20. gospodarką świata.

Polska po raz pierwszy została zaproszona na szczyt grupy G20, który odbędzie się w grudniu w Miami.

Inwestycje i sztuczna inteligencja

Balczun stwierdził, że obecność Polski w Davos była zauważalna m.in. dzięki Polish Hub, w ramach którego odbywały się panele, dyskusje i spotkania bilateralne. Zwrócił uwagę także na aktywność spółek Skarbu Państwa, w tym PKO BP i Orlenu.

Dodał, że w Davos poruszano m.in. tematy inwestycji w Polsce, rozwoju sztucznej inteligencji, centrów danych oraz projektów z sektorów strategicznych, w tym energetycznego i finansowego.

Polskę w Davos reprezentowali, oprócz szefa MAP, m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.