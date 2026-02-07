Samochód szybko został ściągnięty z torowiska przez straż pożarną i odholowany. Para, która była w środku, została zbadana alkomatem.

Zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli pijani, ale nikt nie przyznał się do prowadzenia auta. Oboje zostali zatrzymani. Ponadto funkcjonariusze znaleźli przy nich amfetaminę.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że oboje byli wcześniej karani, a 34-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.