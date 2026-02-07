Policja w podwarszawskim Błoniu zatrzymała kobietę i mężczyznę, którzy przejeżdżając przez przejazd kolejowy, wypadli na torowisko. Oboje byli pod wpływem alkoholu. 34-latek miał w organizmie ponad 2 promile, a 36-latka ok. 0,7 promila.

Przed godziną pierwszą w nocy policja otrzymała zgłoszenie od świadka, że samochód spadł z przejazdu kolejowego na torowisko. Kierowca nie mógł się stamtąd wydostać. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, od razu wyłamali szlaban, aby poinformować linie kolejowe o zagrożeniu i wstrzymać ruch na trasie.

Samochód szybko został ściągnięty z torowiska przez straż pożarną i odholowany. Para, która była w środku, została zbadana alkomatem. 

Zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli pijani, ale nikt nie przyznał się do prowadzenia auta. Oboje zostali zatrzymani. Ponadto funkcjonariusze znaleźli przy nich amfetaminę. 

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że oboje byli wcześniej karani, a 34-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 

