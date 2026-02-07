​"Od września do lutego z powodu grypy zmarło 1061 osób; najwięcej zgonów i hospitalizacji jest w grupie powyżej 50. roku życia" - przekazał Główny Inspektor Sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski. To o ponad 470 osób mniej niż w poprzednim sezonie. Zdaniem lekarza wciąż warto się zaszczepić, gdyż szczytowy okres zachorowań trwa do marca.

Główny Inspektor Sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski (L, fot. Dawid Wolski/East News) / zdjęcie ilustracyjne fot. Shutterstock / East News / Shutterstock

Ile osób zmarło z powodu grypy?

Od 1 września 2025 r. do 1 lutego 2026 r. z powodu grypy zmarło 1061 osób. W analogicznym okresie w poprzednim sezonie grypowym liczba zgonów wyniosła 1538 - wskazał Główny Inspektor Sanitarny.

Zdaniem dra Grzesiowskiego tegoroczna mniejsza liczba zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań w porównaniu do poprzedniego sezonu 2024/2025. Odnotowano wtedy ok. 693 tys. przypadków, a w trwającym sezonie jest ich ok. 430 tys.

Z drugiej strony, jak wynika z danych na portalu ezdrowie.gov.pl wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadków na 100 tys. osób. Tymczasem w sezonie grypowym w 2025 r. wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie, przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju - wskazał Główny Inspektor Sanitarny.

Szczepi się więcej osób

Lekarz zwrócił uwagę na wzrost liczby szczepień. W tym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim sezonie liczba ta wyniosła 1,8 mln.

To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - zaznaczył.

Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego nie jest jeszcze za późno na zaszczepienie się. Nabycie odporności rozpoczyna się po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki. Tymczasem szczytowy okres zachorowań trwa do marca.

Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 proc.

Zalecenia sanepidu

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka. Są to dzieci do 14. roku życia, dorośli powyżej 50. roku życia, osoby z przewlekłymi schorzeniami, kobiety w ciąży, a także pracownicy ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca też częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.