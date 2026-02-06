Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zaapelował o przeprowadzenie w kościołach w całej Polsce zbiórki na pomoc dla Ukrainy. Ma się ona odbyć 15 lutego.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Z komunikatu Konferencji Episkopatu Polski dowiadujemy się, że pieniądze mają być zbierane po każdej mszy, która odbędzie się 15 lutego. Zostaną przekazane potrzebującym pomocy mieszkańcom Ukrainy za pośrednictwem Caritas Polska.

W tym miesiącu będziemy obchodzić czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Mamy świadomość dramatycznej sytuacji, która obejmuje ten kraj - podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski - ks. Leszek Gęsiak.

Abp Tadeusz Wojda - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski / Adam Burakowski / East News

Rzecznik KEP zauważył, że w niektórych diecezjach zbiórki na pomoc dla Ukrainy odbyły się już wcześniej. 1 lutego pieniądze zbierano w archidiecezji krakowskiej z inicjatywy kard. Grzegorza Rysia. 8 lutego zbiórkę do puszek w parafiach i kościołach rektoralnych w archidiecezji warszawskiej ogłosił abp Adrian Galbas.

Na razie nie wiadomo, czy te diecezje, które same zbierały pieniądze, dołączą się również do ogólnopolskiej inicjatywy.

Episkopat przypomniał w komunikacie słowa papieża Leona XIV, który pozytywnie odniósł się do zbiórek na rzecz Ukraińców.

Wyrażam wdzięczność za inicjatywy solidarnościowe podejmowane w diecezjach katolickich w Polsce i innych krajach, które starają się pomóc ludności przetrwać ten okres wielkich mrozów - mówił następca Franciszka.