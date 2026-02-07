Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek został ukarany mandatem i punktami karnymi za wykroczenie drogowe - donosi nieoficjalnie portal tvn24.pl. Chodzi o szeroko komentowaną sytuację nagraną w Krakowie, gdy szef resortu sprawiedliwości będąc za kierownicą, udzielał wywiadu.
- Waldemar Żurek został ukarany za wykroczenie drogowe.
- Było to możliwe, bo zrzekł się immunitetu.
Z ustaleń tvn24.pl wynika, że Waldemar Żurek otrzymał mandat w wysokości 1500 zł, dodatkowo został ukarany 15 punktami karnymi. Mandat przyjął w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.
Wcześniej krakowska policja informowała, że funkcjonariusze "po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia", a minister zgodził się na przyjęcie mandatu.