Osoby publiczne powinny w takich sytuacjach dawać przykład zachowania - mówił Żurek potwierdzając informacje przekazane przez policję.

Wszystko się nagrało

Do wykroczenia doszło, gdy minister sprawiedliwości udzielał wywiadu, prowadząc malucha . W pewnym momencie przejechał przez przejście dla pieszych, na które wchodziła piesza.

Proszę uważać - mówi prowadzący kanał Duży w Maluchu do ministra. Co się stało? - pyta minister. Przejechałby pan prawie po tej pani - mówi prowadzący.

Nie no, gdzie, pani była jeszcze daleko. Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę jeżdżę bezpiecznie - podkreślił Żurek.