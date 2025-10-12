Plotki krążyły

Spekulacje o romansie pojawiły się po tym, jak para została zauważona podczas wspólnej kolacji w jednej z restauracji w Montrealu w lipcu tego roku.

Kilka dni później Perry i Trudeau zostali przyłapani na spacerze w popularnym parku Mount Royal w Montrealu. Zainteresowanie mediów wzrosło jeszcze bardziej, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia kanadyjskiego polityka na wyprzedanym koncercie Katy Perry w ramach jej trasy "Lifetimes" w Kanadzie.

W sierpniu pojawiły się jednak informacje, że relacja artystki i polityka napotkała pierwsze trudności. Źródło cytowane przez brytyjski "Daily Mail" twierdziło, że intensywne zainteresowanie mediów oraz lawina spekulacji wokół ich spotkań wpłynęły negatywnie na rozwijającą się znajomość.

Głośne rozstania

Justin Trudeau i jego żona Sophie Grégoire ogłosili rozstanie w 2023 roku po 18 latach małżeństwa. Katy Perry natomiast w lipcu zakończyła swój związek z aktorem Orlando Bloomem. Najnowsze doniesienia i zdjęcia z Kalifornii wydają się potwierdzać, że między byłą głową kanadyjskiego rządu a gwiazdą muzyki pop narodziło się nowe uczucie.

Na razie żadne z zainteresowanych nie odniosło się publicznie do medialnych doniesień.