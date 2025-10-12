Były premier Kanady Justin Trudeau oraz amerykańska piosenkarka Katy Perry zostali sfotografowani podczas wspólnego wypoczynku na jachcie u wybrzeży Kalifornii. Na zdjęciach opublikowanych przez "Daily Mail" widać parę przytulającą i całującą się na pokładzie luksusowej jednostki należącej do wokalistki.
Według relacji świadka, który uczestniczył w rejsie obserwacyjnym wieloryby, para nie kryła się ze swoim uczuciem.
Przypłynęła swoim jachtem obok naszej łodzi, a potem zaczęli się całować. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim jest, dopóki nie zobaczyłem tatuażu na ramieniu tego mężczyzny i od razu zorientowałem się, że to Justin Trudeau - powiedział turysta cytowany przez brytyjskie media. Kanadyjski magazyn "The National Post" informuje, że były premier Kanady ma charakterystyczny tatuaż kruka z mitu plemienia Haida na lewym ramieniu.