Były premier Kanady Justin Trudeau oraz amerykańska piosenkarka Katy Perry zostali sfotografowani podczas wspólnego wypoczynku na jachcie u wybrzeży Kalifornii. Na zdjęciach opublikowanych przez "Daily Mail" widać parę przytulającą i całującą się na pokładzie luksusowej jednostki należącej do wokalistki.

  • Były premier Kanady Justin Trudeau i piosenkarka Katy Perry zostali sfotografowani razem na jachcie u wybrzeży Kalifornii.
  • Na zdjęciach opublikowanych przez "Daily Mail" widać, jak para się przytula i całuje.
  • Wcześniej widziano ich razem podczas kolacji i spaceru w Montrealu oraz na koncercie Perry w Kanadzie.
  • Trudeau rozstał się z żoną w 2023 roku, Perry w lipcu zakończyła związek z Orlando Bloomem.
  • Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Zobacz również:

Według relacji świadka, który uczestniczył w rejsie obserwacyjnym wieloryby, para nie kryła się ze swoim uczuciem.

Przypłynęła swoim jachtem obok naszej łodzi, a potem zaczęli się całować. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim jest, dopóki nie zobaczyłem tatuażu na ramieniu tego mężczyzny i od razu zorientowałem się, że to Justin Trudeau - powiedział turysta cytowany przez brytyjskie media. Kanadyjski magazyn "The National Post" informuje, że były premier Kanady ma charakterystyczny tatuaż kruka z mitu plemienia Haida na lewym ramieniu.

Plotki krążyły

Spekulacje o romansie pojawiły się po tym, jak para została zauważona podczas wspólnej kolacji w jednej z restauracji w Montrealu w lipcu tego roku.

Kilka dni później Perry i Trudeau zostali przyłapani na spacerze w popularnym parku Mount Royal w Montrealu. Zainteresowanie mediów wzrosło jeszcze bardziej, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia kanadyjskiego polityka na wyprzedanym koncercie Katy Perry w ramach jej trasy "Lifetimes" w Kanadzie.

W sierpniu pojawiły się jednak informacje, że relacja artystki i polityka napotkała pierwsze trudności. Źródło cytowane przez brytyjski "Daily Mail" twierdziło, że intensywne zainteresowanie mediów oraz lawina spekulacji wokół ich spotkań wpłynęły negatywnie na rozwijającą się znajomość.

Głośne rozstania

Justin Trudeau i jego żona Sophie Grégoire ogłosili rozstanie w 2023 roku po 18 latach małżeństwa. Katy Perry natomiast w lipcu zakończyła swój związek z aktorem Orlando Bloomem. Najnowsze doniesienia i zdjęcia z Kalifornii wydają się potwierdzać, że między byłą głową kanadyjskiego rządu a gwiazdą muzyki pop narodziło się nowe uczucie.

Na razie żadne z zainteresowanych nie odniosło się publicznie do medialnych doniesień.