Szymon Hołownia został wybrany do zarządu Polski 2050. Wśród innych nowych członków jest także minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej ugrupowania. Do zarządu wybrani zostali: Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, a także Szymon Hołownia oraz Sławomir Ćwik.

Pełczyńska-Nałęcz jeszcze we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.



Zgodnie ze statutem partii do Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od 5 do 10 osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, tj. pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego.

Warto przypomnieć, że założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia nie startował w ostatnich wyborach na przewodniczącego tego ugrupowania. Chciał zostać Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców, ale nie udało mu się wywalczyć tego stanowiska.