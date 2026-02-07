Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem, a także marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty.
Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa: mazowieckie, lubelskie i część woj. łódzkiego.
Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alerty utrzymają się do niedzielnego poranka.
Z kolei ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem są ważne od wieczora w sobotę lub północy w niedzielę. Dotyczą głównie południowego obszaru Polski.
Alerty obejmują obszar województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a także części woj. łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
Ostrzeżenia pozostaną w mocy do poranka w niedzielę, a niektóre nawet do popołudnia. Na obszarze ich występowania IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.