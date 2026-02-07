5,74 mln zł - tyle zebrano w kościołach Archidiecezji Krakowskiej na wsparcie dla Kijowa. To efekt apelu metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia, który pod koniec stycznia wezwał do pomocy dla mieszkańców ukraińskiej stolicy.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś (L) oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj (P) / Łukasz Gagulski / PAP

Zawrotna suma na pomoc dla Kijowa

"Gorąco dziękujemy za przekazany dar serca i solidarność z cierpiącymi z powodu zniszczeń wojennych mieszkańcami Kijowa i okolic" - napisano w sobotnim komunikacie krakowskiej kurii. Ma on zostać odczytany w niedzielę, podczas ogłoszeń parafialnych we wszystkich świątyniach Archidiecezji Krakowskiej.

Zebrano łącznie 5,74 mln zł. Dzięki zebranym środkom dotychczas zakupiono i przekazano potrzebującym m.in. 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania oraz kilkanaście ton żywności. Pomoc obejmuje także artykuły przemysłowe niezbędne do wyposażenia tzw. Punktów Niezłomności, które powstają przy parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich w Kijowie.

W kolejnych dniach planowane są następne transporty z agregatami oraz produktami, o które prosili mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasz Ślusarczyk podkreślił, że wysyłana pomoc jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez stronę ukraińską.

Apel kardynała Rysia

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś 24 stycznia zdecydował, że na pomoc dla mieszkańców stolicy Ukrainy przeznaczona zostanie składka zebrana we wszystkich kościołach diecezji w niedzielę 1 lutego.

Było to podyktowane dramatyczną sytuacją w Kijowie, który został pozbawiony prądu i ogrzewania.

Duchowny w liście do wiernych przytoczył wiadomość otrzymaną od arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, w której zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego pisał m.in.: "Walka o życie, ciepło i światło trwa".

Wciąż można wspierać

Caritas Archidiecezji Krakowskiej przypomina, że ofiary na pomoc dla Kijowa można nadal przekazywać za pośrednictwem strony internetowej Caritas lub przelewem na konto organizacji z dopiskiem "Kijów".