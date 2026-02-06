Amerykański ambasador w Polsce Thomas Rose dał wczoraj "popis" - najpierw ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a potem w dziwny sposób odpisał premierowi Donaldowi Tuskowi, który stanął w obronie marszałka Sejmu. To nie był jednak koniec - później przelogował się na prywatne konto i dalej w irracjonalny sposób komunikował się z Polakami.

Thomas Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, postanowił w czwartek popsuć wizerunek swojego kraju, publikując na platformie X serię krytycznych wpisów wobec polskich władz.

Wszystko zaczęło się od postu na temat Włodzimierza Czarzastego, który w poniedziałek informował, że nie poprze wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Marszałek Sejmu argumentował swoją decyzję tym, że polityka amerykańskiego prezydenta destabilizuje instytucje międzynarodowe.

Amerykański dyplomata ogłosił natychmiastowe zerwanie kontaktów z polskim politykiem, którego wypowiedzi określił jako "oburzające i niesprowokowane obelgi" pod adresem przywódcy USA.

W obronie marszałka Sejmu stanął premier Donald Tusk, który napisał: "Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo".

Na odpowiedź Thomasa Rose'a nie trzeba było długo czekać. Opublikował on dziwny wpis, w którym stwierdził, że "zakłada, iż pańska przemyślana i jasno sformułowana wiadomość została wysłana do mnie przez pomyłkę, ponieważ z pewnością była ona przeznaczona dla Marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego". Tutaj znajdziesz pełną treść wpisu amerykańskiego dyplomaty.

Potem się przelogował

To nie był koniec "popisu" w wykonaniu amerykańskiego ambasadora. W czwartek wieczorem znów był aktywny na platformie X, tylko tym razem na prywatnym koncie.

Ogólnie rzecz biorąc, pod wpisami Thomasa Rose'a pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Polscy internauci pisali, że dyplomata wtrąca się w sprawy suwerennego państwa, że Polska nie jest amerykańską "gubernią", że ambasador powinien zrezygnować ze sprawowanej przez siebie funkcji i wrócić do kraju.

"Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi. Z wrogami poradzimy sobie sami. Polska nigdy nie 'stała trochę z tyłu' i nigdy nie zaakceptuje amerykańskiego dyktatu. Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu" - napisał jeden z użytkowników platformy X, na co dyplomata odparł: "Czy mamy zabrać z sobą naszych żołnierzy i sprzęt?". Z pewnością nie jest to odpowiedź godna zaufanego sojusznika, na jakiego kreują się Stany Zjednoczone.

Krytyka słów ambasadora

Krytyczne stanowisko wobec czwartkowego oświadczenia Thomasa Rose’a o zerwaniu kontaktów dyplomatycznych z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym wyrazili już przedstawiciele Partii Demokratycznej. Ich zdaniem takie potraktowanie bliskiego sojusznika potwierdza tezę o "transakcyjnym" podejściu Donalda Trumpa do polityki zagranicznej, motywowanym m.in. staraniami o Pokojową Nagrodę Nobla.

Głos w sprawie zabrał też Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, dyplomata z 40-letnim stażem w Departamencie Stanu i ekspert think tanku Atlantic Council. W rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 przyznaje, że wypowiedź Włodzimierza Czarzastego była normalną, nieodstającą od standardów krytyką.

Słysząc jego wypowiedzi, nie widziałem żadnego powodu, by protestować, a już na pewno nie zrywać stosunków - podkreśla. Polska nie jest krajem marginalnym i bardzo prawdopobne, że będziemy potrzebować pomocy marszałka Sejmu w przyszłości - zaznacza.

W jego opinii wypowiedź amerykańskiego ambasadora była zupełnie niepotrzebnaTo jest niefortunne w tych trudnych czasach, kiedy musimy pracować przeciwko Rosji, kiedy wzrastają amerykańskie inwestycje w Polsce - ocenia.

Rozmówca dziennikarza RMF FM Pawła Żuchowskiego podkreśla, że jeśli "na coś trzeba reagować, to lepiej zrobić to prywatnie, nie publicznie, nie na platformie X". Na X i publicznie lepiej mówić pozytywnie, a krytyka - jeżeli musi już być - to lepiej, by była powściągliwa - zaznacza.

Gość internetowego Radia RMF24 mówi, że Rose i Czarzasty powinni się spotkać i porozmawiać, przy czym rękę - jego zdaniem - musi wyciągnąć teraz amerykański dyplomata. Najlepsze byłoby potwierdzenie dobrych stosunków i jakiś gest od ambasadora, stwierdzenie, że zareagował po ludzku, na szybko, a nie było to przemyślane - sugeruje.

Kiedy się popełnia błąd, to najlepszym wariantem jest przyznanie się i coś szlachetnego - podkreśla. Dobrze byłoby, gdyby pan ambasador powiedział, że docenia stosunki z Polską, że będziemy współpracować z Sejmem. (...) Nie ma sensu zrywane stosunków - dodaje.

