​Jeden z pubów w Tokio wprowadził granicę wieku dla klientów... górną! Osobom powyżej 39 lat lokal odradza wizyty. Uparci mogą jednak negocjować wejście do pubu.

Kogo dotyczy "zakaz wstępu" do pubu?

Czy przewidziano wyjątki?

Jaki jest powód wprowadzenia górnej granicy wieku?

Dozwolone do lat czterdziestu

Tori Yaro to popularna w Tokio sieć pubów. O jednym z nich, który działa w modnej dzielnicy Shibuya, zrobiło się ostatnio głośno po tym, jak wprowadził górną granicę wieku. Wynosi ona 39 lat.

Przed wejściem do tej izakayi (rodzaj japońskiego pubu z przekąskami - przyp. red.) pojawiła się tabliczka z komunikatem: "Wstęp tylko dla klientów w wieku od 29 do 39 lat".

Z reguły lokale w Japonii ustalają jedynie dolną granicę wieku - przeważnie to 20 lat z uwagi na tamtejsze regulacje dotyczące alkoholu.

Można negocjować

Polityka lokalu przewiduje jednak pewne wyjątki. Osoby powyżej 40. roku życia mogą wejść, jeśli są częścią grupy, w której przynajmniej jedna osoba ma mniej niż 40 lat. Zakaz nie dotyczy znajomych i rodziny personelu oraz partnerów biznesowych.

Co ciekawe, lokal dopuszcza wejście starszych osób po "negocjacjach".

Wyjaśniamy, że w naszej restauracji jest głośno. Pytamy, czy to komuś odpowiada. Jeśli tak i jeśli ktoś mimo swojego wieku duchem wciąż jest 20-latkiem, to jest mile widziany - wyjaśnił w rozmowie z Japan Today przedstawiciel ds. PR sieci Tori Yaro, Toshihiro Nagano.

Skąd pomysł na górną granicę wieku?

Starsi klienci często narzekają na hałas w restauracji itd., dlatego postanowiliśmy ograniczyć liczbę osób wchodzących, aby wszyscy mogli wrócić do domów zadowoleni z wizyty u nas - stwierdził Nagano.

Podkreślił przy tym, że nowe wytyczne nie są wyrazem dyskryminacji, a jedynie nakreślają charakter lokalu. Sugerują, jakiej atmosfery można oczekiwać i jaka grupa gości się w nim odnajdzie, a dla jakiej wizyta w takim miejscu może być zwyczajnie uciążliwa.