"Sądzę, że będzie to wiosna" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pytany o to, kiedy jego partia zaprezentuje kandydata na premiera. Nie chciał wskazać, kto jest jego faworytem.

Potencjalni kandydaci PiS-u na premiera to - według ustaleń RMF FM - Zbigniew Bogucki i Tobiasz Bocheński. Jednemu i drugiemu będę pomagał. Obydwu bardzo lubię, szanuję. Uważam, że obydwaj nadają się na funkcję premiera - mówił w Porannej rozmowie Przemysław Czarnek, były minister edukacji.

Myślę, że taki jest zamiar kierownictwa naszego ugrupowania, w szczególności pana prezesa, żeby postawić na jednego lidera, prowadzić prekampanię wyborczą, a następnie kampanię. To dobry pomysł - tłumaczył polityk PiS-u.

