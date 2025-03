Nawrocki o swoim programie wyborczym

Podatki powinny być niskie, proste i prorodzinne - zaznacza szef IPN, podkreślając, że nie dąży do zwiększenia nierówności społecznych. Koniecznością jest zwiększenie progu podatkowego do 140 tys. - mówi Nawrocki i doprecyzowuje: Jestem obrońcą zdobyczy programu socjalnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie podwyższę (wieku emerytalnego) mężczyznom i kobietom, co z pewnością zrobi mój główny kontrkandydat Rafał Trzaskowski.

Karol Nawrocki podkreśla też, że jest zdecydowanym przeciwnikiem podatku katastralnego. To kolejna danina, którą mają płacić Polacy za mieszkanie dodatkowe - ocenia. Zaznacza jednocześnie, że jest za opodatkowaniem tych, którzy zarabiają na posiadaniu kilku mieszkań. Jestem gotów do rozmów w tej sprawie, na przykład na temat propozycji Adriana Zandberga, z którą się zapoznałem - dodaje.

Żyjemy w "demokracji warczącej"

Nawrocki w Popołudniowej rozmowie w RMF FM nawiązał do słów Donalda Tuska, który opisał polityczne realia w Polsce, jako "demokrację walczącą". W ten sposób premier odnosił się do zdecydowanych, a często kontrowersyjnych metod naprawy aparatu państwa. Kandydat popierany przez PiS uważa, że mamy do czynienia z demokracją "warczącą".

Pani Barbara Skrzypek zapłaciła najwyższą cenę za to, że żyjemy w demokracji "warczącej". Żyjemy w Polsce, która nie szanuje prawa, podważa wyroki i w której prokuratura jest wykorzystywana do wulgarnej i agresywnej walki politycznej - grzmi Nawrocki, odnosząc się do śmierci wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego.

Nie chcę żyć w Polsce, gdzie łamane jest prawo - podkreśla Nawrocki. Pytany przez prowadzącego o brutalne wzajemne oskarżenia z jednej i drugiej strony sceny politycznej, zaznaczył, że kontekst sprawy przesłuchania Barbary Skrzypek, który zna, "jest kontekstem politycznym".

Gdzie Nawrocki poleciałby w pierwszą podróż po wyborze na prezydenta?

Prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński zapytał o zapowiedzianą na wtorek rozmowę Putin-Trump.

Ciężko prognozować, co się wydarzy - odpowiada Nawrocki, dodając: Mam nadzieję, że Ukraina zachowa swoją integralność. Pomimo mojego krytycznego stosunku do prezydenta Zełenskiego i krytyki stosunku Ukrainy do Polski. W geopolitycznym interesie Polski jest zwycięstwo Ukrainy, a nie Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym - mówi.

Gdyby Europa słuchała Lecha Kaczyńskiego, wojny w Ukrainie by nie było - zaznacza kandydat na prezydenta, podkreślając, że w interesie UE jest jak najdalsze odsunięcie Rosji od granic Wspólnoty. Chciałbym, by wróciły z Ukrainą relacje partnerskie - mówi Nawrocki, ale zaznacza, że z pierwszą wizytą nie udałby się do Kijowa.

Z pierwszą wizytą poleciałbym do Waszyngtonu z międzylądowaniem w Watykanie - deklaruje Karol Nawrocki.

Na pytanie o to, czy gdyby nasz natowski sojusznik został zaatakowany przez Rosję, uruchomiłby Art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego, Nawrocki odpowiada: Byłbym prezydentem, który realizuje wszystkie postanowienia Paktu.