W ten sposób odniósł się do głośnej sprzed kilku lat wypowiedzi polityka Platformy Obywatelskiej, który w niecenzuralnych słowach stwierdził, że "dopóki polityk PO jest w szeregach partii, to będzie go bronił jak Częstochowy".

Sasin komentował także kwestie sporów i konfliktów poszczególnych frakcji w PiS-ie, o czym w ostatnim czasie było głośno. Nie ma sporu w PiS-ie. To jest dyskusja jak odzyskać wyborców - zapewnił były minister aktywów państwowych.

Dopytywany o to, jakie są strategie, między którymi toczy się ta dyskusja, stwierdził, że chodzi o to, do jakich wyborców PiS powinien się zwracać. Prawo i Sprawiedliwość było zawsze partią konserwatywną i prawicową, ale bardzo szeroką. I to było siłą naszej partii do momentu, dopóki okazało się, że wyrasta nam konkurencja (na prawicy - red.) - wskazał.

Sasin: Nie było trzeciej wigilii

Jacek Sasin zaprzeczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM doniesieniom medialnym, które wskazywały na to, że odbyła się tzw. trzecia wigilia w PiS-ie, w której wzięli udział przeciwnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Przecież to jest normalne, że się odbywają spotkania w trakcie posiedzenia Sejmu. Tak, było spotkanie w ramach dyskusji nad programem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem jednym z członków zespołu programowego. Ta dyskusja, to spotkanie, miało tego dotyczyć i dotyczyło - podsumował.