"Nic na ten temat nie wiem. Wyjaśniliśmy sobie z panem prezesem Danielem Obajtkiem kwestie doniesień medialnych dotyczących wynajęcia detektywów. Uważam sprawę za zamkniętą" - tak Jacek Sasin, były wicepremier w rządzie PiS, skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi w sprawie dotyczącej zawarcia przez koncern umów na usługi detektywistyczne. Polityk zaprzeczył medialnym doniesieniom, aby wewnątrz partii odbyła się tzw. trzecia wigilia, w której mieli wziąć udział przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w partii.
Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM - były wicepremier w rządzie PiS - Jacek Sasin odniósł się do informacji o skierowaniu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie aktu oskarżenia wobec byłego prezesa koncernu Orlen. Sprawa dotyczy zawarcia przez Orlen w czasie, gdy na jego czele stał właśnie Obajtek, umów na usługi detektywistyczne.
Nic na ten temat nie wiem, nie będę się do tego odnosił. Wyjaśniliśmy sobie z Panem prezesem Obajtkiem kwestie doniesień medialnych dotyczące wynajęcia detektywów. Uważam sprawę za zamkniętą - powiedział.