Sławomir Broniarz, lider Związku Nauczycielstwa Polskiego, wystosował apel do minister edukacji, Barbary Nowackiej, z prośbą o pilne podpisanie rozporządzenia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. ZNP nie kryje, że oczekuje także na szybkie wycofanie się z kontrowersyjnych "godzin czarnkowych".

Prezes ZNP Sławomir Broniarz / PAP/Tomasz Gzell / PAP/EPA

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN przewiduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli w zależności od ich wykształcenia i stopnia awansu zawodowego - od 239 zł do 296 zł brutto. Mimo że propozycja ta nie spełnia w pełni oczekiwań ZNP, to związek zwraca uwagę na fakt, że nawet ta niewielka podwyżka nie została jeszcze sfinalizowana przez ministerstwo.

Broniarz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, jak ważne jest niezwłoczne podpisanie rozporządzenia po to, by samorządy mogły przygotować i dostosować listy płac, wliczając w to wyrównania od początku roku. Samorządy potrzebują czasu na przygotowanie takich list, dlatego apelujemy do pani minister o szybkie działanie - stwierdził szef ZNP.

Związek ma także nadzieję na szybkie działania ze strony przewodniczącej sejmowej komisji edukacji, Krystyny Szumilas, w kwestii procedowania obywatelskiego projektu ZNP dotyczącego wynagrodzeń. Projekt ten zakłada powiązanie płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co mogłoby znacząco poprawić ich sytuację finansową. Projekt czeka na dalsze prace w sejmowej podkomisji nadzwyczajnej od listopada 2021 roku.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym postulatem ZNP jest wycofanie się z tzw. godzin czarnkowych, czyli dodatkowej godziny w tygodniu, w trakcie której nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia konsultacji dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych.