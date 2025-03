Najwięcej Polaków chce zagłosować w I turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego – wynika z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Kandydata KO popiera 32 proc. ankietowanych. Najciekawsze rzeczy dzieją się w bitwie o 2. miejsce, które powinno dać przepustkę do II tury wyborów. Dotychczasowemu wiceliderowi Karolowi Nawrockiemu wyraźnie zagraża Sławomir Mentzen. Na kandydata popieranego przez PiS chce zagłosować 19,5 proc. badanych, a na lidera Konfederacji – 18,9 proc. Od wtorku liczymy dokładnie 2 miesiące do wyborów.

Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen / AA/ABACA/Abaca/Adam Burakowski / East News

Na kogo chcą głosować Polacy?

Ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach, zapytano o to, na którego kandydata zamierzają zagłosować. Zdecydowanym liderem I tury jest Rafał Trzaskowski, którego zamierza poprzeć 32 proc. głosujących. Na pozycji wicelidera wyścigu o fotel prezydencki możliwa jest niespodzianka. Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 19,5 proc. wyprzedza zaledwie o włos Sławomira Mentzena - 18,9 proc. Czwarty w zestawieniu Szymon Hołownia może liczyć na zaledwie 5,7 proc. poparcia. Z 3 proc. głosów na piątej pozycji uplasował się Grzegorz Braun.

/ Opinia24 dla RMF FM /

W stosunku do sondażu lutowego zaszły wyraźne zmiany. Rafał Trzaskowski notuje nieznaczne odbicie. W lutym cieszył się poparciem niespełna 31 proc. głosujących. Systematycznie traci Karol Nawrocki, który w lutowym badaniu mógł liczyć na poparcie rzędu 21,7 proc. I równie systematycznie zyskuje Sławomir Mentzen, którego wynik poparcia wzrósł o ponad 2 pkt. proc. i aż o 8 pkt. proc. od grudnia 2024 roku.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Młodzi wolą Mentzena

Z przekroju demograficznego głosujących jasno wynika, że Trzaskowski cieszy się większym poparciem kobiet. 39 proc. z nich chce oddać swój głos na kandydata KO, podczas gdy wybór Nawrockiego deklaruje nieco ponad 1/5 kobiet. Obecny prezydent Warszawy ma największe poparcie wśród grup wiekowych 40-49 i 50-59 lat. Na Trzaskowskiego chcą również częściej głosować Polacy z wykształceniem średnim i wyższym, najczęściej z dużych miast.

Karol Nawrocki ma nad swoim największym rywalem przewagę w grupie wiekowej 60+, a kandydata popieranego przez PiS wybierają też częściej respondenci z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Sławomir Mentzen deklasuje swoich przeciwników w najmłodszej kategorii wiekowej. Aż 46 proc. wyborców w wieku 18-29 deklaruje oddanie swojego głosu na lidera Konfederacji. Dla porównania, na drugiego w tym zestawieniu Trzaskowskiego, chce głosować 18 proc. badanych. Mentzen prowadzi też w kolejnej grupie wiekowej, 30-39 lat, ale tu różnica z kandydatem KO jest już minimalna. Mentzen prowadzi również w wyścigu o głosy mężczyzn, choć nieznacznie, bo tylko o 2 pkt. proc. wyprzedzając Trzaskowskiego.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Preferencje partyjne i wybory prezydenckie

Czy wyborcy obozu rządzącego są skłonni zjednoczyć się i głosować na jednego kandydata? Wiele wskazuje na to, że tak jest w istocie. Zwolennicy Trzeciej Drogi są najmniej lojalni wobec lidera partii - Szymona Hołowni. 30 proc. z nich decyduje się oddać głos na obecnego marszałka Sejmu, a aż 27 proc. deklaruje, że poprze Rafała Trzaskowskiego. W KO nie ma wątpliwości, bo aż 86 proc. badanych stwierdza, że zagłosuje na Trzaskowskiego. Prawie połowa wyborców Nowej Lewicy również jest skłonna poprzeć prezydenta Warszawy (Magdalenę Biejat jedynie 31 proc.), a w przypadku Partii Razem jest to 30 proc. badanych. Co bardzo ciekawe, aż 23 proc. zadeklarowanych wyborców Partii Razem chce głosować na... Sławomira Mentzena.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Karol Nawrocki może liczyć na poparcie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. 70 proc. głosów wyborców PiS otrzyma aktualny szef IPN. Wśród pozostałych partii poparcie dla Nawrockiego jest na poziomie śladowym lub nie ma go wcale. Jedynymi wahającymi się są wyborcy Trzeciej Drogi, gdzie niezależny kandydat (popierany przez PiS) może liczyć na 11 proc. głosów.

II tura wyborów prezydenckich

Gdyby w marcu doszło do drugiej tury wyborów prezydenckich, głową państwa zostałby Rafał Trzaskowski, który w starciu z Karolem Nawrockim mógłby liczyć na 52 proc. głosów (36 proc. dla kontrkandydata popieranego przez PiS). Rezultat ten nie różni się znacznie od sondażu sprzed miesiąca. Wciąż jednak pozostaje duża grupa wyborców niezdecydowanych - to 12 proc.

/ Opinia24 dla RMF FM

W drugiej turze wyborów Rafał Trzaskowski mógłby liczyć także na zdecydowane poparcie wyborców Trzeciej Drogi (94 proc.), Nowej Lewicy (96 proc.) i Partii Razem (91 proc.). Na Karola Nawrockiego, obok elektoratu PiS (90 proc.), głosowaliby sympatycy Konfederacji (68 proc.).

/ Opinia24 dla RMF FM

Jaka będzie frekwencja w wyborach prezydenckich?

Mobilizacja do udziału w wyborach prezydenckich, które odbędą się w maju 2025 roku pozostaje na podobnym poziomie - zamiar głosowania deklaruje 68 proc. Polaków, niezależnie od płci (kobiety 69 proc., mężczyźni 67 proc.).

/ Opinia24 dla RMF FM

Aktywność wyborczą różnicuje natomiast wiek oraz wykształcenie. Chętniej na głosowanie wybiorą się starsi wyborcy (wśród osób w wieku 50 lat i więcej, odsetek deklarujących zamiar głosowania przekracza 70 proc., podczas gdy wśród najmłodszych,18-29 lat, wynosi on 58 proc.) oraz lepiej wykształceni (głosować będzie 80 proc. osób z wykształceniem wyższym w porównaniu z 55 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym).

/ Opinia24 dla RMF FM /

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku zostały wyznaczone na 18 maja 2025. Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później (1 czerwca). W wyborach wyłoniony zostanie siódmy prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownia badawcza Opinia24

Sondaż został zrealizowany wg autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób w dniach 10-13 marca. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.