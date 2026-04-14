"Stawiam jasno diagnozę: mimo że w tym roku mamy rekordowy budżet na ochronę zdrowia, to do budżetu NFZ-u będzie nam brakowało 18 miliardów złotych. Nie będziemy szukać oszczędności kosztem pacjentów" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do aktualnej sytuacji w resorcie. Pytana o kwestię przeprowadzania zabiegów członków rodziny polityków koalicji rządzącej poza kolejnością stwierdziła, że "takie praktyki są naganne".





Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która była gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM odpowiadała m.in. na pytania naszych Słuchaczy. Odniosła się do kwestii kolejek oczekiwania na zabieg, które wciąż w Polsce są długie.

Szefowa MZ: Od 2018 roku trzykrotnie wzrosły nakłady na świadczenie zdrowotne

Przede wszystkim warto podać statystykę dotyczącą kolejek: od 2018 roku trzykrotnie wzrosły nakłady na świadczenia, natomiast tylko o 3 procent poprawił się czas oczekiwania, w związku z tym faktycznie należy się przyjrzeć, co poprawić w systemie by było lepiej - powiedziała.

Podkreśliła, że resort zdrowia boryka się także z tym problemem, że "większość skierowań do szpitala jest na cito".

Sobierańska-Grenda: Nadal nie usprawniliśmy systemu

Dopytywana zaś przez prowadzącą Joannę Górską o to, dlaczego mimo większych nakładów finansowych na NFZ skala problemu kolejek do szpitala nie maleje, stwierdziła, że "nie możemy być obojętni na liczby".

W 2021 roku cieszyliśmy się, że 100 miliardów złotych osiągnęliśmy w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast w 2026 roku mamy już 221 miliardów po dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Nadal mamy problem z brakiem środków i nadal nie usprawniliśmy systemu. Myślę, że dużo wynika również z przyczyn organizacyjnych, ale też z nadania priorytetu tym pacjentom, którzy tego wymagają najpilniej - tłumaczyła.

Podkreśliła, że "pacjent zawsze niestety musi być cierpliwy natomiast chciałabym podjąć tę rękawicę i tak przeorganizować system, żeby pacjenci mogli dostać opiekę jak najszybciej".

Co dalej z dotacją na pompy insulinowe dla pacjentów?

Szefowa resortu zdrowia odniosła się także do kwestii braku pieniędzy na pompy insulionowe dla pacjentów, którzy ukończyli 26 lat.

Problem refundacji jest złożony. Tutaj w Ministerstwie Zdrowia są profesjonaliści, którzy zajmują się kwalifikacją określonych wyrobów medycznych i terapii lekowych do refundacji. Z tego, co wiem, taki wniosek jest w Ministerstwie Zdrowia, więc poczekajmy na jego rozpatrzenie - wskazała.

Podkreśliła, że obecna sytuacja w resorcie zdrowia jest trudna. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę zmierzamy... Wiemy, że już nie wystarcza nam składki zdrowotnej na pokrycie wszystkich potrzeb. Mamy już w tej chwili system mieszany. Wiemy, że nie ma takiego systemu na świecie, który refunduje wszystko - stwierdziła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Szefowa MZ zapewnia: Nie będziemy oszczędzać na pacjentach

Odkąd jestem na tym stanowisku, czyli ponad osiem miesięcy to stawiam jasno diagnozę: pomimo że w tym roku mamy budżet rekordowy, czyli 248 mld złotych na ochronę zdrowia, to wiemy, że do budżetu NFZ-tu będzie nam brakowało na dzień dzisiejszy osiemnastu miliardów złotych - powiedziała.

W związku z tym myślę, że mówienie w sposób bardzo transparentny, ale również w sposób uczciwy o tym, w którym miejscu jesteśmy, jest wynikiem odpowiedzialności. Nie będziemy szukać oszczędności kosztem pacjentów - tłumaczyła.

"Naganne praktyki"

Sobierańska-Grenda była pytana także o kwestię korzystania przez polityków koalicji rządzącej z systemu zdrowia na "preferencyjnych warunkach" . Prowadząca zapytała ministrę zdrowia o sytuacje, gdy członkowie rodziny polityków koalicji są operowani poza kolejnością.

Mam tutaj ugruntowany pogląd. Uważam, że takie praktyki są naganne. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Dla mnie system publiczny i dostęp równy dla pacjentów jest najważniejszy i myślę, że niezależnie od tego, z której opcji polityk korzysta z tego typu przywilejów, na pewno powinno być to wyjaśniane - podsumowała minister zdrowia, która była gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.