"Przymierzamy się do tego, żeby w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wprowadzić podobne rozwiązanie, czyli podobny mechanizm, jak ten, który wprowadziliśmy w ambulatoryjnych świadczeniach diagnostyki kosztochłonnej" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezes NFZ Jakub Szulc. Od początku tego miesiąca NFZ płaci mniej za badania, takie jak kolonoskopia, wykonywane ponad limit zawarty w kontrakcie.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM - Jakub Szulc RMF FM

W następnym roku ograniczone mogą być płatności za kolejne wizyty u specjalisty, które nie dotyczą zabiegów, pacjentów onkologicznych, dzieci i kobiet w ciąży. Czyli kolejna wizyta u specjalisty, oczywiście nie we wszystkich rozpoznaniach i nie w każdym przypadku - mówił wiceprezes NFZ. Taka zmiana mogłaby przynieść Funduszowi w skali roku oszczędności rzędu 3 mld zł.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Będą kolejne cięcia NFZ? Wiceprezes: Przymierzamy się do tego

Dodawał także, że choć od 2021 roku ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest nielimitowana, to kolejki rosną z roku na rok. Projekt zarządzenia w sprawie kolejnych zmian może zostać przygotowany w ciągu dwóch tygodni.

Na razie jednak Fundusz będzie monitorował, jak na funkcjonowanie opieki zdrowotnej wpłyną zmiany wprowadzone 1 kwietnia. Przypomnijmy, że od początku miesiąca NFZ płaci mniej za badania, takie jak kolonoskopia, wykonywane ponad limit zawarty w kontrakcie. Wiceprezes Funduszu nie wykluczył też, że NFZ wycofa się ze zmian, jeśli okażą się one błędne.

Nie uciekam w żaden sposób, nie mam problemu, żeby wycofać się z decyzji, która jest błędna. Natomiast decyzje są podejmowane na podstawie analiz, które przeprowadzamy. Widzimy, co ma sens. Co działa, a co nie działa - podkreślał.

Myślę, że po jednym kwartale będziemy widzieć, czy rozwiązanie wprowadzone od 1 kwietnia zadziałało, czy nie - zaznaczał.

Mamy coraz więcej środków i najwięcej historycznie środków w NFZ, ale (...) nie jest to kwota wystarczająca. W związku z czym musimy tymi pieniędzmi zarządzać w sposób jak najbardziej racjonalny - ocenił.

Dopytywany, ile oszczędności przyniesie nowy sposób rozliczeń nadwykonań, odpowiadał: W skali roku, jeżeli przyjmiemy, że wykonujemy tę samą liczbę badań i mamy płacić 50 i 60 proc. odpowiednio, to to jest kwota między 500 a 600 mln zł. Przyznał, że z punktu widzenia budżetu NFZ, który wynosi 220 mld zł, jest to mniej niż 0,5 proc. środków. Czy zmiany tak symboliczne mają sens? Musimy pilnować, żeby pieniądze były jak najsensowniej, jak najbardziej racjonalnie wydawane - tłumaczył.

Odszkodowanie dla Pfizera też wpłynie na NFZ

Piotr Salak pytał też swojego gościa o odszkodowanie, jakie Polska ma zapłacić firmie Pfizer za nieodebranie zamówionych szczepionek w czasie pandemii Covid-19. Szulc wyjaśniał, że to nie NFZ zamawiał te preparaty. Ale oczywiście ma to wpływ na stan finansów NFZ w sposób pośredni - mówił. Podkreślał, że zapłacenie Pfizerowi oznaczałoby uszczuplenie budżetu państwa o około 6 mld zł. Rząd nie ma własnych pieniędzy, tak samo NFZ nie ma własnych pieniędzy. Wszystkie pieniądze, którymi dysponuje i Skarb Państwa, i budżet państwa, i rząd, to są pieniądze z podatków - dodawał.

Zaznaczył, że według jego informacji Polska będzie składać apelację i wniosek o odroczenie egzekucji wyroku do czasu rozpatrzenia go przez sąd II instancji.

Lekarze bez kontraktów?

W rozmowie pojawił się też wątek zarobków w ochronie zdrowia. Szulc podkreślał, że nie ma problemu z tym, że niektórzy lekarze zarabiają 200 czy 300 tys. złotych. Zaznaczył jednak: Pod warunkiem, że to są pieniądze takie, że ktoś umawia się z klientem, że chce kupić usługi za taką kwotę. W momencie, kiedy mówimy o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych, to uważam, że jeżeli zarobki istotnie przekraczają kwotę 100 tys. złotych, to należałoby się im przyjrzeć - ocenił.

Czy zatem lekarze nie powinni pracować na kontraktach? Umowa o pracę jest jakimś rozwiązaniem, ale musimy pamiętać o klauzuli opt-out i tym, że lekarz rzadko może pracować w normie etatowej - mówił gość RMF FM.

Największym wyzwaniem jest oczywiście ustawa podwyżkowa o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia. Ale nie dlatego, że ona jest (...). Kłopot jest inny - to to, że nałożono na NFZ zadanie polegające na sfinansowaniu tych podwyżek bez zapewnienia źródła finansowania - podkreślił.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.