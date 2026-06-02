"Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN" - zadeklarował minister energetyki Miłosz Motyka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Miłosz Motyka w rozmowie z Joanną Górską podkreślił, że rząd utrzyma zamrożenie cen paliw do czasu, aż sytuacja na światowych rynkach się ustabilizuje. Nasza deklaracja pozostaje wiążąca. Pakiet CPN będzie utrzymywany do momentu, kiedy ceny na rynkach światowych będą nadal wysokie - powiedział minister. Dodał, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu po 15 czerwca zapadnie w przyszłym tygodniu.

Obecnie ceny paliw w Polsce wynoszą 5,95 zł za litr benzyny 95 i 6,40 zł za litr diesla. To jedne z najniższych cen w całej Unii Europejskiej - zaznaczył Motyka. Zapewnił również, że nie zabraknie paliwa na polskich stacjach, a także paliwa lotniczego.

Pakiet CPN wprowadzający maksymalne ceny detaliczne paliw, a także obniżający VAT i akcyzę na paliwa funkcjonuje od 31 marca. Program był odpowiedzią na wysokie ceny ropy spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie.

Minister energii przyznał, że program zamrożenia cen paliw jest kosztowny - miesięcznie to około 1,6 mld zł, a przez ponad dwa miesiące działania koszt przekroczył już 3 mld zł. Program będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne - zapewnił Motyka, podkreślając, że ma on bezpośredni wpływ na ceny usług, żywności i poziom inflacji.

Rząd planuje także wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla firm, które skorzystały na kryzysie energetycznym. Nie może być sytuacji, w której budżet państwa i obywatele tracą, a koncerny notują nadzwyczajne zyski - mówił minister. Podkreślił, że podobne rozwiązania funkcjonowały już w innych krajach Unii Europejskiej.

Fotowoltaika: Konsultacje i zmiany w rozporządzeniu

W rozmowie pojawił się także temat nowych regulacji dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych. Minister Motyka zapewnił, że nie będzie obowiązku zdalnego sterowania instalacjami przez operatorów. Słowo "sterowanie" zniknie z rozporządzenia - zadeklarował.

Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do końca czerwca, a żadne zmiany nie będą wprowadzane bez zgody społecznej.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

/ Jakub Rutka / RMF FM