Projekt nowej ustawy zakłada m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych i wprowadzenie transparentnych konkursów na stanowiska w mediach publicznych. Czy Marta Cienkowska przekona do podpisu prezydenta?
Grzegorz Sroczyński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapyta m.in. o losy ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Czy po zuchwałej kradzieży w Luwrze, ministerstwo zamierza przeprowadzić kontrole dot. zabezpieczeń w muzeach?
Most Grunwaldzki we Wrocławiu przejdzie metamorfozę. Jednym z detali, które miałyby zostać odtworzone podczas wielkiego remontu, jest niemiecki napis "Kaiserbrücke", czyli "most Cesarski". Ta zmiana wywołała oburzenie wśród polityków opozycji. Czy ministerstwo planuje "zniemczyć" symbol miasta?
