Europoseł PiS Michał Dworczyk usłyszał w Prokuraturze Krajowej zarzuty w związku z tak zwaną aferą mailową. Dotyczą niedopełnienia obowiązków i utrudniania śledztwa. Były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego odmówił składania wyjaśnień.
"W Prokuratorze Krajowej zostały mi przedstawione zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków (prokurator nie potrafi jasno określić jakich) oraz utrudniania śledztwa (prokurator nie ma ani dowodów ani zeznań w tej sprawie). Odmówiłem składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z aktami sprawy" - napisał na platformie X Michał Dworczyk.
"Jest to kolejny atak upolitycznionej prokuratury i nieudolna próba przykrycia prawdziwych problemów rządu Donalda Tuska, takich jak zapaść w ochronie zdrowia, afera KPO, CPK i wielu wielu innych. Naprawdę myślicie, że nas zastraszycie i przestaniemy mówić o waszej niekompetencji i nieróbstwie? Nic bardziej mylnego!" - ocenił były szef kancelarii premiera.