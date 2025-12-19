Dworczyk o "kuriozalnych" zarzutach

Przesłuchanie Michała Dworczyka rozpoczęło się w samo południe w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Na porannej konferencji prasowej, podczas której towarzyszyli mu politycy PiS, w tym m.in. Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek, Dworczyk powiedział, że pierwszy zarzut ma dotyczyć niedopełnienia przez niego obowiązków.



Przy czym kłopot polega na tym, że prokurator generalny na pytanie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego jakich obowiązków nie dopełniłem, nie potrafił odpowiedzieć. Dlatego proces uchylania immunitetu trwał ponad rok. (...) To jest kuriozalny zarzut - powiedział b. szef KPRM.



Według niego, "jeszcze bardziej kuriozalny" jest zarzut utrudniania śledztwa. Nikt bardziej niż ja nie jest zainteresowany tym, żeby tych hakerów znaleźć. Jeżeli chciałbym usunąć jakieś maile, co sugeruje prokuratura, mógłbym to zrobić, bo ja byłem dysponentem tej skrzynki, nie byłoby takiego problemu. Tyle, że ja tego po prostu nie zrobiłem. To ja zawiadomiłem prokuraturę i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To ja od pierwszego dnia pracowałem z tymi instytucjami przez ostatnie kilka lat - podkreślił Dworczyk.

Afera mailowa wybuchła w czerwcu 2021 r.

Tzw. afera mailowa wybuchła w czerwcu 2021 r., gdy w internecie pojawiły się fragmenty prowadzonej przez Dworczyka korespondencji zawierającej informacje niejawne. Dworczyk oświadczył wtedy, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę mailową i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w serwisach społecznościowych, poinformowane zostały służby państwowe. Ocenił też, że w jego skrzynce mailowej "nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".



Początkowo - w czerwcu ubiegłego roku - wniosek o uchylenie immunitetu Dworczyka został skierowany do Sejmu. Ponieważ jednak uzyskał on mandat europosła w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, Prokurator Generalny skierował w sierpniu ub.r. wniosek ws. pociągnięcia Dworczyka do odpowiedzialności karnej do PE.



W opublikowanym wówczas komunikacie, rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak napisała, że zgromadzony materiał dowodowy uzasadnił podejrzenie popełnienia przez Dworczyka przestępstwa niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania prowadzonego przez warszawską prokuraturę postępowania dotyczącego "przełamania zabezpieczeń i uzyskania nieuprawnionego dostępu do zawartości prywatnej skrzynki mailowej" Dworczyka, a następnie publikacji tych zawartości.



Parlament Europejski uchylił Dworczykowi immunitet w październiku tego roku.