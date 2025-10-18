"Nie używałbym słowa wojna w kontekście drobnego incydentu. Dzięki Bogu nikt nie zginął i nie został ranny. Traktowałbym to jako prowokację" – powiedział w Gościu Krzysztofa Ziemca w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji odniósł się w ten sposób do groźnego incydentu przed biurem Platformy Obywatelskiej w Warszawie, do którego doszło w piątek po południu, gdy nieznani sprawcy rzucili butelką z nieznaną substancją w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Poseł PO Witold Zembaczyński, który był świadkiem tego zdarzenia, określił incydent jako "akt terroru politycznego".





"Prowokacja". Bosak komentuje incydent przed biurem PO Marcin Suchmiel / RMF FM

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był pytany w Gościu Krzysztofa Ziemca w RMF FM o zbliżającym się wielkimi krokami marszu niepodległości, który środowiska prawicowe od lat organizują 11 listopada, w Warszawie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Prowokacja". Bosak komentuje incydent przed biurem PO

Poseł Konfederacji ocenił, że "jeżeli policja zrobi dobrze swoją robotę, to marsz będzie spokojny". W ten sposób nawiązał do wydarzeń z poprzednich lat, gdy w trakcie pochodu ulicami stolicy niejednokrotnie dochodziło do starć z policją i poważnych zamieszek.

Poseł Konfederacji o Bąkiewiczu: Media poświęcają mu za dużo uwagi

Odniósł się także do postaci Roberta Bąkiewicza, który w przeszłości był związany ze środowiskiem narodowym i pełnił istotną funkcję w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, obecnie stoi na czele tzw. Ruchu Obrony Granic, który jest aktywny szczególnie na granicy z Niemcami. Bąkiewicz brał udział także w niedawnej manifestacji Prawa i Sprawiedliwości, na której zabrał głos - jego słowa o "wyrywaniu chwastów" odbiły się szerokim echem w mediach i spotkały się z krytyką ze strony opinii publicznej.

Nie chce mówić o tym człowieku. Za dużo media poświęcają mu uwagi. Każdy ma prawo przyjść na marsz (niepodległości - red.) jeśli czuje się patriotą - skomentował ewentualną obecność Roberta Bąkiewicza w marszu niepodległości, Krzysztof Bosak.

Czarnek premierem w rządzie PiS? Bosak dosadnie o sugestiach Kaczyńskiego

Na wspomnianej demonstracji PiS prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński zasugerował, że gdy jego partia obejmie władze po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, premierem może zostać były minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego - Przemysław Czarnek. To strategia polityczna - skomentował Bosak sugestie ferowane publicznie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Prowadzący pytał Gościa Krzysztofa Ziemca w RMF FM także o kwestię zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. W piątek premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że jest spokojny o to, co zrobi aktualny marszałek Szymon Hołownia. "Nie stawia żadnych warunków i, tak jak się zobowiązał, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego" - powiedział szef rządu. Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu ma nastąpić po 13 listopada.

Bosak, który pełni funkcję wicemarszałka Sejmu stwierdził na antenie RMF FM, że "nie posiada wiedzy, która wskazywała by na podziały i napięcia" w koalicji rządzącej w tej kwestii. Wszystko wskazuje na zmianę na stanowisku marszałka - ocenił polityk Konfederacji.

Bosak o incydencie przed biurem PO: Traktuje to jako prowokację

Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do groźnego incydentu, do którego doszło w piątek po południu przed budynkiem, w którym się mieści biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Nieznani sprawcy rzucili butelką z nieznaną substancją w drzwi budynku. Poseł PO Witold Zembaczyński, który był jednym z świadków całego zajścia określił piątkowy incydent jako "akt terroru politycznego". Nie używałbym słowa wojna w kontekście drobnego incydentu. Dzięki Bogu nikt nie zginął i nie został ranny. Traktowałbym to jako prowokację - ocenił w Gościu Krzysztofa Ziemca w RMF FM zajście przed biurem partii na czele której stoi Donald Tusk poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Prowadzący zwrócił uwagę na to, że napastnik wiedział, że to biuro PO, bo krzyczał niecenzuralne słowa pod adresem partii. Jeżeli krzyczał coś takiego, to wskazuje to raczej na prowokację, być może motywowaną bardzo silnymi emocjami politycznymi - odpowiedział Bosak.

Polityk zwrócił uwagę na to, że Polska jest jednym z najspokojniejszych państw w Europie. Natomiast żadnego incydentu nie wolno lekceważyć, bo blisko nas toczy się wojna i nasz system bezpieczeństwa jest testowany. Mamy powtarzające się pojawienia się dronów nad obiektami rządowymi czy strategicznymi. Mieliśmy akty sabotażu. Mamy dużo filmów mających powodować poczucie zagrożenia i niepewności w internecie, więc trzeba tą sprawę wyjaśnić. Ale póki sprawcy nie zostaną ustaleni, to właściwie tutaj niezbyt dużo mamy do komentowania, bo jeszcze raz podkreślę: dzięki Bogu nikt nie został ranny, nie zginął i też z tego, co widziałem, chyba nic się nawet nie spaliło - podsumował.

Konfederacja poprzez projekt ustawy o statusie osoby najbliższej? Bosak odpowiada

Wicemarszałek Sejmu zajął w Gościu Krzysztofa Ziemca zdecydowane stanowisko w sprawie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Zapewnił, że Konfederacja "absolutnie nie poprzez tego projektu". Mamy z pewnością grupy LGBT, które bardzo by chciały mieć coś na kształt małżeństwa. I wiedzą, że tego nie dostaną, bo nie ma oparcia większości społecznej ani w Sejmie, więc kombinują, żeby wymyślić jakiś substytut, jakąś taką rzecz, która będzie to spełniać, ale pozornie będzie wyglądać jak coś innego. Uważam, że nie należy robić ustępstw przed grupami lewicowymi, przed grupami właśnie tych organizacji LGBT i nie należy po prostu iść w tym kierunku" - stwierdził polityk Konfederacji.