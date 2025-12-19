Narodowy Bank Polski dokupił w listopadzie prawie 12,5 tony złota. Pod koniec ubiegłego miesiąca bank centralny posiadał prawie 17,47 mln uncji złota, czyli ponad 543 tony, co jest równowartością 266,5 mld zł.
Wartość tego kruszcu wynosiła 266,5 mld zł, czyli prawie 72,8 mld dolarów (62,9 mld euro).
W porównaniu z końcem października zasoby złota NBP wzrosły o 400 tys. uncji, czyli o prawie 12,4 tony.
Z kolei wycena złota powiększyła się o ponad 15,1 mld zł, czyli blisko 4,4 mld dolarów (ponad 3,8 mld euro).
Zarząd Narodowego Banku Polskiego zdecydował we wrześniu tego roku o zwiększeniu udziału złota w rezerwach walutowych z 20 proc. do 30 proc.