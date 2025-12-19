Kamery monitoringu zarejestrowały nietypowy incydent w centrum Białegostoku. Grupa osób w nocy wspinała się na kilkumetrowe dekoracje świąteczne. Jedna z nich spędzi Boże Narodzenie za kratami.

Na filmie z monitoringu widać, jak w nocy kilka osób wspina się na kilkumetrowe, podświetlone dekoracje świąteczne rozstawione w centrum Białegostoku. Chodzi o imponujących rozmiarów bombkę choinkową i prezent.

Dyżurny białostockiej policji wysłał na miejsce zdarzenia patrol. Młodzi ludzie tłumaczyli, że chcieli zrobić sobie zdjęcia.

Okazało się, że jedna z osób, które wspinały się na ozdoby, była poszukiwana do odbycia kary więzienia. Policja podaje, że to mężczyzna, który nie stosował się do orzeczonego przez sąd zakazu. Został on zatrzymany.

Pozostała dwójka została pouczona przez funkcjonariuszy.