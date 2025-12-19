"To część budowy nowej architektury bezpieczeństwa" - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu przez resort obrony trzech kolejnych umów wzmacniających polską obronność. Pakiet porozumień opiewa na łączną kwotę około 2,6 mld zł.

Polska buduje "nową architekturę bezpieczeństwa" za miliardy (zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

MON podpisało trzy umowy na łączną kwotę ok. 2,6 mld zł: na system rozpoznania elektronicznego ze Szwecji, system walki radioelektronicznej z Turcji oraz symulatory czołgu Leopard 2PLM1 z polską firmą.

Zakupiony sprzęt ma wzmocnić architekturę bezpieczeństwa Polski w ramach NATO, szczególnie w kontekście współpracy z sojusznikami z regionu Morza Bałtyckiego i Turcji.

W ciągu dwóch lat urzędowania szefa MON podpisano już 200 umów na łączną kwotę 250 mld zł.

Umowy podpisano w piątek w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na kształtowanie się polskiej aktywności w ramach NATO, podkreślając, że zamawiany sprzęt będzie pochodził nie tylko z Polski, ale też z Turcji i ze Szwecji.

De facto jeden z wektorów polskiego bezpieczeństwa jest skierowany w stronę Turcji, w stronę Rumunii, drugi jest skierowany w stronę basenu Morza Bałtyckiego. Budujemy w ten sposób naszą architekturę bezpieczeństwa, architekturę opartą o Sojusz Północnoatlantycki, o nasz żelazny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział.

Jakie umowy podpisało MON?

Pierwsza podpisana w piątek umowa dotyczy systemów rozpoznania elektronicznego produkowanych przez szwedzką firmę SAAB. Jej wartość to ok. 500 mln zł.

Rozpoznanie elektroniczne jest niezbędne i w powietrzu, i na lądzie do tego, żebyśmy mogli w odpowiedni sposób reagować. SAAB jest naszym sprawdzonym partnerem, Szwecja jest naszym sprawdzonym partnerem, jest naszym sojusznikiem, więc ten wektor skierowany jest w stronę Morza Bałtyckiego i budowy tam nowej architektury - podkreślił szef MON.

Druga umowa związana jest z zakupem systemów do walki radioelektronicznej, co jest elementem programu San, który ma służyć zwalczaniu dronów. Przy podpisaniu umowy obecny był ambasador Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş i wiceprezes tureckiej Agencji Przemysłu Obronnego Mustafa Murat.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i współwłaściciel firmy Autocomp Management Roman Haberek podczas uroczystości podpisania pakietu umów na dostawę systemów rozpoznawczych, walki radioelektronicznej oraz symulatorów czołgów Leopard 2PLM1 / PAP

Sprzęt ma być dostarczony przez firmę ASELSAN do 2035 roku, a wartość umowy to ok. 2 mld zł. Dwa miliardy złotych na walkę radioelektroniczną, na systemy antydronowe, na systemy zakłócające fale radiowe, umożliwiające strącanie dronów - podsumował szef resortu obrony.

Trzecia umowa została podpisana z polską firmą Autocomp, która za ok. 100 mln zł ma dostarczyć sześć symulatorów czołgów Leopard 2PLM1.

Mamy ponad 250 leopardów w polskich siłach zbrojnych. Mamy naprawdę duże zdolności operowania na leopardach i w tej wersji, pierwsze, które były kupowane, a w tej wersji szczególnie spolonizowane. I tego dotyczy ta umowa, sześciu symulatorów dla czołgów leopard w spolonizowanej wersj - wyjaśnił wicepremier.

200 umów w dwa lata

Pod koniec wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował dwa lata swojego urzędowania na stanowisku ministra obrony narodowej. Podkreślił, że w tym czasie podpisano już 200 umów na kwotę 250 mld zł.