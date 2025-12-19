"To część budowy nowej architektury bezpieczeństwa" - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu przez resort obrony trzech kolejnych umów wzmacniających polską obronność. Pakiet porozumień opiewa na łączną kwotę około 2,6 mld zł.
- MON podpisało trzy umowy na łączną kwotę ok. 2,6 mld zł: na system rozpoznania elektronicznego ze Szwecji, system walki radioelektronicznej z Turcji oraz symulatory czołgu Leopard 2PLM1 z polską firmą.
- Zakupiony sprzęt ma wzmocnić architekturę bezpieczeństwa Polski w ramach NATO, szczególnie w kontekście współpracy z sojusznikami z regionu Morza Bałtyckiego i Turcji.
- W ciągu dwóch lat urzędowania szefa MON podpisano już 200 umów na łączną kwotę 250 mld zł.
Umowy podpisano w piątek w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na kształtowanie się polskiej aktywności w ramach NATO, podkreślając, że zamawiany sprzęt będzie pochodził nie tylko z Polski, ale też z Turcji i ze Szwecji.
De facto jeden z wektorów polskiego bezpieczeństwa jest skierowany w stronę Turcji, w stronę Rumunii, drugi jest skierowany w stronę basenu Morza Bałtyckiego. Budujemy w ten sposób naszą architekturę bezpieczeństwa, architekturę opartą o Sojusz Północnoatlantycki, o nasz żelazny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział.
Pierwsza podpisana w piątek umowa dotyczy systemów rozpoznania elektronicznego produkowanych przez szwedzką firmę SAAB. Jej wartość to ok. 500 mln zł.
Rozpoznanie elektroniczne jest niezbędne i w powietrzu, i na lądzie do tego, żebyśmy mogli w odpowiedni sposób reagować. SAAB jest naszym sprawdzonym partnerem, Szwecja jest naszym sprawdzonym partnerem, jest naszym sojusznikiem, więc ten wektor skierowany jest w stronę Morza Bałtyckiego i budowy tam nowej architektury - podkreślił szef MON.
Druga umowa związana jest z zakupem systemów do walki radioelektronicznej, co jest elementem programu San, który ma służyć zwalczaniu dronów. Przy podpisaniu umowy obecny był ambasador Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş i wiceprezes tureckiej Agencji Przemysłu Obronnego Mustafa Murat.
Sprzęt ma być dostarczony przez firmę ASELSAN do 2035 roku, a wartość umowy to ok. 2 mld zł. Dwa miliardy złotych na walkę radioelektroniczną, na systemy antydronowe, na systemy zakłócające fale radiowe, umożliwiające strącanie dronów - podsumował szef resortu obrony.
Trzecia umowa została podpisana z polską firmą Autocomp, która za ok. 100 mln zł ma dostarczyć sześć symulatorów czołgów Leopard 2PLM1.
Mamy ponad 250 leopardów w polskich siłach zbrojnych. Mamy naprawdę duże zdolności operowania na leopardach i w tej wersji, pierwsze, które były kupowane, a w tej wersji szczególnie spolonizowane. I tego dotyczy ta umowa, sześciu symulatorów dla czołgów leopard w spolonizowanej wersj - wyjaśnił wicepremier.
Pod koniec wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował dwa lata swojego urzędowania na stanowisku ministra obrony narodowej. Podkreślił, że w tym czasie podpisano już 200 umów na kwotę 250 mld zł.