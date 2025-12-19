Ponad 151 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do Łodzi na kompleksową rewitalizację Śródmieścia. Dzięki inwestycji wartej ponad 253 mln zł, centrum miasta czekają gruntowne zmiany, które mają poprawić komfort życia mieszkańców i ożywić lokalną przedsiębiorczość.

Rekordowe dofinansowanie na rewitalizację centrum

Rekordowo dużo pieniędzy otrzyma Łódź z funduszy europejskich na kompleksową rewitalizację Śródmieścia. 

Zarząd województwa łódzkiego poinformował o przyznaniu blisko 151,9 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi”. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 253 mln zł. Projekt obejmie obszar Śródmieścia ograniczony ulicami: Próchnika, Rewolucji, Wschodnią, Jaracza, Kilińskiego, Narutowicza, Zieloną i Zachodnią, wraz z terenami sąsiednimi.

Nowe mieszkania, lokale usługowe i przestrzenie społeczne

W ramach inwestycji powstanie 297 mieszkań w odnowionych kamienicach przy ulicach Piotrkowskiej, Próchnika i Więckowskiego. Zakres prac obejmie m.in. roboty konstrukcyjne, elewacyjne, konserwatorskie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. 

Równolegle zostanie zrewitalizowanych 50 lokali usługowych i trzy pracownie twórcze, co ma pobudzić lokalną przedsiębiorczość i wesprzeć sektor kreatywny. 

W budynkach przy ul. Piotrkowskiej 50 i Więckowskiego 8 powstaną miejsca dla organizacji pozarządowych, funkcji społecznych i administracyjnych oraz dom dziennego pobytu o powierzchni około 288 m².

Zielone przestrzenie i nowoczesna infrastruktura

Projekt zakłada także modernizację przestrzeni publicznych, w tym przebudowę Placu 4 Czerwca 1989 r., terenów przy ul. Wschodniej 59 oraz ulic Zachodniej i Więckowskiego.  

Wprowadzenie zieleni i ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych ma poprawić komfort użytkowania i przeciwdziałać zjawisku miejskiej wyspy ciepła.  

Integralną częścią rewitalizacji będą działania edukacyjne, kulturalne i integracyjne skierowane do mieszkańców Śródmieścia i okolic. 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi” ma łączyć odnowę przestrzeni miejskiej z działaniami społecznymi, odpowiadającymi na realne potrzeby mieszkańców. Dzięki wsparciu z UE centrum Łodzi ma być docelowo miejscem bardziej przyjaznym i oferować komfort życia, pracy, spotkań i aktywności społecznej. 

Projekt ma zostać zrealizowany do 2029 roku.