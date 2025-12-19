Zielone przestrzenie i nowoczesna infrastruktura

Projekt zakłada także modernizację przestrzeni publicznych, w tym przebudowę Placu 4 Czerwca 1989 r., terenów przy ul. Wschodniej 59 oraz ulic Zachodniej i Więckowskiego.

Wprowadzenie zieleni i ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych ma poprawić komfort użytkowania i przeciwdziałać zjawisku miejskiej wyspy ciepła.

Integralną częścią rewitalizacji będą działania edukacyjne, kulturalne i integracyjne skierowane do mieszkańców Śródmieścia i okolic.

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi” ma łączyć odnowę przestrzeni miejskiej z działaniami społecznymi, odpowiadającymi na realne potrzeby mieszkańców. Dzięki wsparciu z UE centrum Łodzi ma być docelowo miejscem bardziej przyjaznym i oferować komfort życia, pracy, spotkań i aktywności społecznej.

Projekt ma zostać zrealizowany do 2029 roku.