Ponad 151 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do Łodzi na kompleksową rewitalizację Śródmieścia. Dzięki inwestycji wartej ponad 253 mln zł, centrum miasta czekają gruntowne zmiany, które mają poprawić komfort życia mieszkańców i ożywić lokalną przedsiębiorczość.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Rekordowo dużo pieniędzy otrzyma Łódź z funduszy europejskich na kompleksową rewitalizację Śródmieścia.
Zarząd województwa łódzkiego poinformował o przyznaniu blisko 151,9 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi”.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 253 mln zł. Projekt obejmie obszar Śródmieścia ograniczony ulicami: Próchnika, Rewolucji, Wschodnią, Jaracza, Kilińskiego, Narutowicza, Zieloną i Zachodnią, wraz z terenami sąsiednimi.
W ramach inwestycji powstanie 297 mieszkań w odnowionych kamienicach przy ulicach Piotrkowskiej, Próchnika i Więckowskiego. Zakres prac obejmie m.in. roboty konstrukcyjne, elewacyjne, konserwatorskie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.
Równolegle zostanie zrewitalizowanych 50 lokali usługowych i trzy pracownie twórcze, co ma pobudzić lokalną przedsiębiorczość i wesprzeć sektor kreatywny.
W budynkach przy ul. Piotrkowskiej 50 i Więckowskiego 8 powstaną miejsca dla organizacji pozarządowych, funkcji społecznych i administracyjnych oraz dom dziennego pobytu o powierzchni około 288 m².