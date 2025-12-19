"Jestem wzruszony, że zostałem trenerem Legii. W Warszawie się urodziłem. Tu się wychowałem" - mówił Marek Papszun podczas oficjalnej prezentacji w roli trenera Legii Warszawa. "Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty" - podkreślił szkoleniowiec, który przeniósł się do stolicy z Rakowa Częstochowa.

Prezentacja Marka Papuszna w roli nowego trenera pilkarzy Legii Warszawa / Paweł Wodzyński / East News

Marek Papszun oficjalnie został nowym trenerem Legii Warszawa.

51-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28.

Papszun wcześniej prowadził Raków Częstochowa, z którym odnosił sukcesy w Ekstraklasie.

Podczas prezentacji podkreślił, że jest wzruszony możliwością pracy w klubie ze swojego rodzinnego miasta.

Dziękuję pionowi sportowemu za zaufanie oraz cierpliwość i determinację. Cieszę się, że mogę tu być. Jestem wzruszony, że zostałem trenerem Legii. W Warszawie się urodziłem. Tu się wychowałem i jestem bardzo związany z tym miastem - oświadczył Papszun.

Legia jest w trudnej sytuacji, gdyż po rundzie jesiennej zajmuje dopiero 17. miejsce w Ekstraklasie. Odpadła już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji.

Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Kibice zasługują na dużo więcej. Musimy odzyskać ich zaufanie - dodał trener.