Tuż po godz. 10 Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Kolejno prezydenci rozmawiali sam na sam. Trzy główne tematy, które poruszali, to bezpieczeństwo, kwestie historyczne i gospodarcze. Teraz prezydent Ukrainy widzi się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a potem spotka się z marszałek Senatu i Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po południu będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Śledźcie relację na żywo na RMF24.pl i słuchajcie Faktów RMF FM.

Zobacz również:

Ukraiński polityk o spotkaniu Zełenskiego z Nawrockim. "Nie spodziewam się przełomu"

  • Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

15:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował w piątek, że strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom i przyspieszyć ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej.

14:50

"Wizyta niesłychanie udana, przyjacielska z otwartym sercem i z uśmiechem na ustach" - Tak marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował swoje spotkanie w Sejmie z Wołodymyrem Zełenskim.

Czarzasty rozmawiał z Zełenskim przede wszystkim o dalszym wsparciu Ukrainy, a także o kwestiach pomocy w odbudowie tego kraju, gdy wojna się zakończy. Marszałek Sejmu przekazał, że złożył propozycję Wołodymyrowi Zełenskiemu, w ramach której Polska pomoże Ukrainie w przeprowadzeniu ewentualnych wyborów prezydenckich. 

Włodzimierz Czarzasty poinformował, że powstanie roboczy zespół, który miałby się taką pomocą zająć. Ponadto Wołodymyr Zełenski został zaproszony do wygłoszenia wystąpienia w Sejmie, ale to przy okazji następnej wizyty.

14:37

Premier Donald Tusk wrócił do kraju z unijnego szczytu. Jeszcze w piątek spotka się z odwiedzającym Polskę prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

14:36

W piątek ok. 14.30 rozpoczęło się spotkanie marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazała marszałek Senatu rozmowa dotyczyć będzie przede wszystkim wsparcia Ukrainy.

14:30

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek składa oficjalną wizytę w Polsce, złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

14:15

W zakresie koalicji chętnych reprezentuje nas premier Donald Tusk. I to jest z różnych względów pole, na które jako prezydent nie wchodzę, także ze względu na wieloletnie relacje pana premiera z przywódcami europejskimi. To jest lepsze i dla Polski, i lepsze dla Ukrainy, aby premier Donald Tusk uczestniczył w tych formatach - powiedział prezydent Nawrocki w trakcie wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. Dodał, że sam również korzysta z konstytucyjnych uprawnień reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej i bierze udział w ważnych spotkaniach, gdy leży w tym interes Polski.

Podkreślił, że Polska jako lider regionu całej Europy Środkowo-Wschodniej powinna być zapraszana na spotkania dotyczące tego regionu. Zełenski zapewnił, że obecność Polski przy stole negocjacyjnym jest dla Ukrainy bardzo ważna. Jak przekazał, do tej pory odbyło się 12 posiedzeń koalicji chętnych i we wszystkich przedstawiciel Polski brał udział.

13:39

Wołodymyr Zełenski jest już w polskim Sejmie. Spotkanie z marszałkiem Czarzastym ma potrwać około 45 minut.

13:36

Za chwilę rozpocznie się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. 

13:24

W trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Karol Nawrocki wręczył mu dwutomową publikację "Dokumenty zbrodni wołyńskiej" opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w czasie, kiedy Nawrocki był jego prezesem.

Strona ukraińska jest gotowa przyspieszyć proces ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. 

Ogłosił też, że Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Dodał, że jest też gotowy współpracować z Polską w ramach programu SAFE oraz "powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy".

Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi. Jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. Dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem. Będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Wiemy, jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - powiedział prezydent Zełenski.

Zaapelował też, aby nie dać Rosji zrujnować stosunków Ukrainy i Polski. Dużo zależy tu od retoryki obu krajów - powiedział.

13:03

"(...) Niepodległość Ukrainy i Polski to fundament, który pozwala każdemu narodowi w naszej części Europy żyć swobodnie – bez rządów Moskwy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy współpracowali, wspierali się nawzajem i koordynowali nasze wysiłki na rzecz obrony Europy i naszych narodów. Jestem wdzięczny Polsce za jej bardzo konkretne i silne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców – od samego początku inwazji i tradycyjnie przez wszystkie lata od odzyskania przez nas niepodległego państwa w 1991 roku" - napisał w swoich mediach społecznościowych Zełenski. 

13:00

Spotkanie Nawrocki-Zełenski komentował na antenie Radia RMF24 wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt.

12:53

Karol Nawrocki powiedział, że uważa - podobnie do Wołodymyra Zełenskiego - że pokoju nie da się osiągnąć bez Donalda Trumpa.

Mam głębokie wrażenie, że mamy wspólne poglądy na to, że pokoju nie da się osiągnąć bez prezydenta USA, który jest jedynym przywódcą na świecie, który jest gotowy zmusić Putina do podpisania pokoju - stwierdził prezydent Polski.

12:39

Dziękuję panie prezydencie, dziękuję naszym zespołom za organizację tego spotkania, tej wizyty. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem z ponową oficjalną wizytą w Polsce. Dziękuję panu prezydentowi za długą rozmowę, dziękuję za otwartość (...). Dziękuję Polsce za odczuwalne wsparcie od początku inwazji dla Ukrainy i dla Ukraińców (...) - powiedział Wołodymyr Zełenski.

To była pierwsza nasza rozmowa. Odbieram ją bardzo pozytywnie (...). Otwiera ona nową kartę w naszych relacjach - nie tylko sąsiadów, ale dwóch elementów Europy, bez których w naszej części Europy w ogóle nie będzie wolności - mówił dalej prezydent Ukrainy.

12:32

Poza kwestiami strategicznymi, mamy dzisiaj świadomość i takie wrażenie odnoszą Polacy, że nasz wysiłek nie spotkał się z należytym docenieniem i to było jednym z tematów naszej rozmowy z prezydentem Zełenskim. Chcemy ten trend odwrócić (...). Wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie jest złą informacją dla Rosji, dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem (...) - powiedział Karol Nawrocki na wspólnej konferencji po rozmowie z prezydentem Ukrainy.

Rozmawialiśmy dziś też o kwestiach historycznych i mamy świadomość, że muszą być one rozwiązane. Wielka odpowiedzialność po stronie ukraińskiego i polskiego IPN, by te kwestie rozstrzygnąć, bo są one ważne dla Polaków (...). Ta wizyta dowodzi, że w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa Polska, Ukraina i kraje regionu są razem - mówił dalej Nawrocki.

Zobacz również:

Nawrocki o wizycie Zełenskiego: Zła informacja dla Moskwy. Kraje regionu są razem

12:20

Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego się zakończyło.

10:47

Gdybym mógł doradzać prezydentowi Zełenskiemu, to zwróciłbym uwagę na to, że emocje publiczne w Polsce się zmieniają. To już nie jest tak, jak w 2022 roku, taka powszechna euforia i solidarność. W Polsce wiele się zmieniło i Polska nie jest już takim oczywistym partnerem czy sojusznikiem. Trzeba pewne rzeczy tłumaczyć, których w 2022 roku nie trzeba było - stwierdził w rozmowie z Piotrem Salakiem w Radiu RMF24 Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie i były wiceszef MSZ Instytut Wschodniej Flanki.

10:19

Będę dziś po południu rozmawiał z prezydentem Zełenskim, a jest o czym rozmawiać. Mamy dobre wiadomościObrady trwały do trzeciej nad ranem. Były pełne emocji i sporów, ale opuszczałem budynek Rady Europejskiej z satysfakcją jako ten, który był rzecznikiem wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz pomocy Ukrainie - powiedział premier Donald Tusk na konferencji po Szczycie Rady Europejskiej, potwierdzając tym samym informację, że do jego spotkania z prezydentem Ukrainy dojdzie o godz. 15:45.

10:15

Rozpoczęło się spotkanie "w cztery oczy". Agenda spotkania prezydenta Polski i prezydenta Ukrainy to trzy główne tematy: bezpieczeństwo, kwestie historyczne i kwestie gospodarcze.

10:05

Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i odebrał meldunek od wojska.

09:58

Spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbędzie sie o godz. 15.45. Poinformowała o tym właśnie kancelaria premiera. 

09:50

Do Pałacu Prezydenkiego przyjechała już limuzyna z delegacją ukraińską. Odbyła się też mała defilada żołnierzy Wojska Polskiego z orkiestrą na czele. Ze względów bezpieczeńśtwa rozstawiono rzędy metalowych barierek. 

09:34

Na Krakowskim Przedmieściu jest wóz sateltarny RMF FM. Nasz reporter Kacper Wróblewski informuje, że po wizycie w Pałacu Prezyenckim Traktem Królewskim Włodymyr Zelenski uda się do polskiego parlamentu, a potem do kanclarii premiera. Pod kątem utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej najtrudniejsza sytuacja w mieście będzie po zakończeniu wszystkich spotkań. Prezydent Ukrainy będzie przemieszczał się przez centrum miasta na wojskowe lotnisko na Okęciu, a to oznacza gigantyczne korki m.in. na ul. Żwirki i Wigury i Trasie Łazienkowskiej.

09:15

"W związku z wizytą Prezydenta Ukrainy w Warszawie należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym w centrum miasta (...). Funkcjonariusze wskazują kierowcom alternatywne drogi objazdu" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

08:30

Jest klakierem Trumpa. Nie ma żadnych wpływów w Białym Domu (...). Oczekiwałbym, że polski prezydent nie będzie echem prezydenta Stanów Zjednoczonych i nie będzie mówił tylko i wyłącznie tego, co Trump chciałby usłyszeć. To będzie sprawdzian - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski, odnosząc się do dzisiejszego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. 

06:59

Oczy całego świata są dziś zwrócone na Polskę. Zagraniczne media zapowiadają wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Nawrocki, niezadowolony ze stanu stosunków między dwoma sąsiadami, odrzucił co najmniej trzy zaproszenia do Kijowa, a jego otoczenie dawało do zrozumienia, że spodziewa się przyjazdu Zełenskiego do Warszawy. W stosunkach między oboma krajami można spodziewać się napięć z powodu jego wcześniejszej krytyki Kijowa" - pisze w piątek o poranku France24. 

"Pan Prezydent Nawrocki postrzega stosunki z Ukrainą w sposób bardziej rygorystyczny niż jego poprzednik Andrzej Duda, konserwatysta, który wspierał Ukrainę" -  powiedział przedstawiciel UE agencji AFP.

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski mają dziś rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i wsparciu naszego wschodniego sąsiada, ale też o polityce historycznej, czyli o kwestiach Wołynia.

06:50

Plan wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce:

  • 10:00 - ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego;
  • 10:15 - spotkanie i rozmowa prezydentów w "cztery oczy" w Pałacu Prezydenckim;
  • 11:00 - rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów.
  • ok. 12 - spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z mediami.
  • przewidziane jest też złożenie przez Zełenskiego kwiatów przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

Wołodymyr Zełenski ma się również spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. W planach ma również wystąpienie w polskim parlamencie.

06:15

Wołodymyr Zełenski przybył do naszego kraju w czwartek wieczorem. Przyleciał tu prosto z Brukseli, gdzie spotkał się z unijnymi liderami. Ukraińskiego przywódcę powitali przedstawiciele strony polskiej oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

06:06

Piątek - 19 grudnia - to dokładnie 1395. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie i dzień, w którym po raz pierwszy Wołodymyr Zełenski spotka się z Karolem Nawrockim, który objął urząd prezydenta i został zaprzysiężony 6 sierpnia, zastępując po dwóch kadencjach Andrzeja Dudę.

Pierwsza oficjalną zagraniczną wizytę od wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji prezydent Ukriany złożył w Polsce. Było to 5 kwietnia 2023 roku. Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza oraz kwestie historyczne - to były wtedy główne tematy rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, którym towarzyszyły żony - Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska. Wcześniej Zełenski bywał w Polsce, lecz nie były to wizyty oficjalne, np. 9 lutego 2023 roku prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Rzeszowie. 

06:00

Przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali w nocy z czwartku na piątek o pożyczeniu gotówki na sfinansowanie obrony Ukrainy przed Rosją przez kolejne dwa lata, bez korzystania z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Dla Kijowa popłynie 90 miliardów euro - potwierdzał o poranku szef Rady Europejskiej Antonio Costa, zaznaczajac, że to pożyczka zabezpieczona budżetem Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Zamieszanie przed wizytą Zełenskiego w Polsce. Polityczny ping-pong między kancelariami