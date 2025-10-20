"To byłaby katastrofa - nie tylko dla Ukrainy, ale też dla naszego regionu. To byłoby potwierdzenie, że można zmieniać przyjęte przez prawo międzynarodowe granice siłą" - tak w Rozmowie o 7:00 generał Mirosław Różański - szef senackiej komisji obrony - odpowiedział na pytanie o ewentualne oddanie Donbasu Rosji. Dziennik "Financial Times" twierdził, że amerykański prezydent miał do tego namawiać Wołodymyra Zełenskiego. "Relacja Putina z Trumpem jest co najmniej niezrozumiała" - zauważył gość Piotra Salaka.

Różański o Tomahawkach: Najlepszą obroną jest atak

Piotr Salak zapytał swojego gościa o to, czy rakiety Tomahawk zmieniłyby losy wojny za naszą wschodnią granicą.

Już dzisiaj Ukraina ma możliwość prowadzenia uderzeń na głębokie zaplecze, ale to zdecydowanie spotęgowałoby zdolności o charakterze ofensywnym - odpowiedział gen. Mirosław Różański.

Najlepszą obroną jest atak. Wyposażenie Ukrainy w takie dodatkowe systemy dałyby możliwości, aby przebieg wojny zmienić na korzyść Ukrainy - dodał szef senackiej komisji obrony.

Czy wizyta Putina w Budapeszcie to prowokacja?

W rozmowie pojawił się też temat planowanego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie.

Trudno mi wyobrazić sobie, że Putin, który został już zdefiniowany jako ten, który dokonuje ludobójstwa, znajdzie się na terenie UE - przyznał gen. Mirosław Różański. Zwracał uwagę, że kraje Unii powinny się podporządkowywać wyrokom trybunału w Hadze. Dodał, że jego zdaniem mamy do czynienia z prowokacją w stosunku do Europy Zachodniej.

Dlaczego wojskowe dokumenty znalazły się na śmietniku?

Piotr Salak pytał swojego gościa również o ujawnioną przez Onet sprawę dokumentów wojskowych, które znalazły się na śmietniku. Chodzi m.in. o mapy składów wojskowych i procedury operacyjne.

To jest sytuacja niedopuszczalna. Jest na tyle drażliwa, że nie może być pozostawiona sama sobie - stwierdził gen. Różański. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, kiedy nie są przestrzegane procedury. Zdarzenia z dokumentami mają długą historię - przyznał gość Radia RMF24. Ocenił, że takie zdarzenia to konsekwencja liberalizacji reguł, które powinny obowiązywać w armii. Przywołał w tym kontekście działania Antoniego Macierewicza jako szefa resortu obrony.

Zdaniem Różańskiego do wycieku dokumentów nie doprowadziła jedna osoba lub instytucja. To jest kwestia, która dotyczy rozwiązań systemowych. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. To będę rekomendował ministrowi obrony - zapowiedział.

