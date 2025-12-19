Nowe szczegóły w sprawie tragicznego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką w Świebodzinie (woj. lubuskie). Dwie osoby, które zginęły w wypadku, to 18-latkowie. Kierowca ciężarówki nie ucierpiał.
Tragiczne w skutkach zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym miało miejsce w nocy na skrzyżowaniu DK92 z ul. Poznańską w Świebodzinie.
Asp. sztab. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie przekazał, że w wypadku zginęło dwóch 18-latków jadących renault. To kierowca i pasażer siedzący z przodu. Towarzyszyła im 16-latka i 18-latek, którzy siedzieli z tyłu. Oboje trafili do szpitala.
Z kolei kierujący ciężarówką 33-letni mężczyzna nie doznał żadnych poważnych obrażeń.
Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, mł. bryg. Arkadiusz Kaniak przekazał, że wszystkie osoby, które jechały renault, były zakleszczone w aucie. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, żeby je uwolnić - wskazał.
Na miejscu wypadku pracowało 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 3 karetki oraz policja. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja wraz z prokuraturą.