Nowe szczegóły w sprawie tragicznego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką w Świebodzinie (woj. lubuskie). Dwie osoby, które zginęły w wypadku, to 18-latkowie. Kierowca ciężarówki nie ucierpiał.

Tragiczne w skutkach zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym miało miejsce w nocy na skrzyżowaniu DK92 z ul. Poznańską w Świebodzinie.

W wypadku zginęło dwóch 18-latków jadących renault.

Towarzyszyła im 16-latka i 18-latek, którzy siedzieli z tyłu. Oboje trafili do szpitala.

Kierujący ciężarówką 33-letni mężczyzna nie doznał żadnych poważnych obrażeń.

Z kolei kierujący ciężarówką 33-letni mężczyzna nie doznał żadnych poważnych obrażeń.

Rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, mł. bryg. Arkadiusz Kaniak przekazał, że wszystkie osoby, które jechały renault, były zakleszczone w aucie. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, żeby je uwolnić - wskazał.

Na miejscu wypadku pracowało 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 3 karetki oraz policja. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja wraz z prokuraturą.